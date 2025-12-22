 / Politica

Politica | 22 dicembre 2025, 14:18

Piano Socio Sanitario, emendamento Barbero (FdI): “Più tutele per le persone fragili”

"Introduciamo un sistema anonimo di segnalazione contro abusi e maltrattamenti" aggiunge la consigliera regionale cuneese

«La tutela delle persone più fragili non può essere affidata al caso, né alla sola buona volontà dei singoli. Con questo emendamento rafforziamo in modo concreto i controlli e la capacità di intervento del sistema sanitario e socio-sanitario regionale». Lo dichiara Federica Barbero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commentando l’emendamento inserito nel Piano Socio-Sanitario Regionale, dedicato ai percorsi assistenziali condivisi tra ASL, Comuni e servizi sociali.

Il testo prevede l’istituzione, presso le commissioni di vigilanza dei distretti sanitari sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie regionali, di un sistema sicuro e anonimo per l’invio delle segnalazioni relative a condotte, omissioni o comportamenti che possano ledere i diritti, la dignità e il benessere delle persone non autosufficienti ricoverate. Un meccanismo che garantirà la tutela della riservatezza dei segnalanti e l’attivazione di procedure tempestive di verifica e intervento da parte degli organismi competenti.

«Conosco realtà esemplari in cui quotidianamente le relazioni tra gli operatori, gli ospiti ed i parenti donano benessere reciproco, garantiscono la crescita personale e la trasmissione dei valori più importanti, costituendo, di fatto, una vera e propria famiglia. Purtroppo – sottolinea Barberotalvolta apprendiamo dalla cronaca episodi di violenze, maltrattamenti, abusi e umiliazioni ai danni di persone con disabilità o in condizioni di particolare fragilità, ricoverate in strutture che dovrebbero essere luoghi di cura, protezione e rispetto. È nostro dovere prevenire questi fenomeni e intervenire con strumenti efficaci».

«Questo intervento – conclude Barberova nella direzione di una sanità ancora più attenta e vicina alle persone, soprattutto a chi non ha voce o non è nelle condizioni di difendersi. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare affinché la dignità, la sicurezza e i diritti dei soggetti più vulnerabili siano sempre al centro delle politiche sanitarie regionali».

c.s.

