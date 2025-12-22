Babbo Natale fa colazione con i bambini di Scagnello

Ieri, domenica 21 dicembre, Babbo Natale con le sue aiutanti ha fatto tappa a Scagnello nei locali di "Altrove e Qui" per far colazione con i bimbi.

"È proprio lui!" - si sentiva da una bimba, mentre un'altra ha suggerito.. "mio nonno è suo amico, ecco perché sa tutti i nostri nomi!"

Una colazione diversa con degli ospiti speciali, che ha risvegliato allegria sin dal mattino.

I ragazzi del Gianburrasca, che gestiscono con gli operatori il servizio di ristoro, hanno accolto le famiglie scagnellesi che si sono riunite a far colazione e l'aperitivo creando una bella atmosfera natalizia.

“Cogliamo l'occasione - ha detto il sindaco Daniele Garelli - per congratularci con i ragazzi della Comunità di Gianburrasca che gestiscono per due pomeriggi e la domenica mattina il servizio ristoro nonché la biblioteca civica. Un gesto di fattiva collaborazione, un esempio di viva partecipazione alle dinamiche della nostra piccola comunità. Siamo riconoscenti e grati del tempo che stanno dedicando a Scagnello e invitiamo tutti ad approfittare dell'apertura dei locali, anche solo per curiosità.

L'impegno di Natale non termina: abbiamo appuntamento per mercoledi sera con un aperitivo organizzato dai ragazzi della Comunità, una cena nei locali della proloco e, a seguire, la S Messa di Natale a cui seguirà un breve concerto.

Vi aspettiamo, sarà un'altra serata emozionante!

Tantissimi auguri a tutti!”.