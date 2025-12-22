Saluzzo, il Liceo economico sociale vince il primo Torneo di Natale di calcio a 5 del Soleri Bertoni

Nella mattinata di venerdì 19 dicembre i ragazzi del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo hanno disputato il 1° torneo di Natale di calcio a 5.

Sono scese in campo 4 squadre, in rappresentanza dei quattro ambiti dell’Istituto superiore saluzzese: artistico, linguistico, economico sociale (con il prof. Alessandro Brunetto)e delle scienze umane (con il prof. Nicolò Valenzano).

[2° classificato - Liceo linguistico]

Ogni studente è stato coinvolto attivamente e ha evidenziato, divertendosi, la capacità di collaborare con i compagni di squadra.

Il torneo, coordinato dalla professoressa Manuela Tosello, si è concluso con la vittoria della squadra del Liceo economico sociale e il premio per il miglior portiere è andato allo studente della squadra del Liceo artistico, Samuele Abrate.

[3° classificato - Liceo scienze umane]

"Vogliamo ringraziare – ha detto la prof.ssa Tosello - la dirigent,e dottoressa Alessandra Tugnoli , gli arbitri Federico Rosselli ed Eleonora Santos, i colleghi che hanno accompagnato le classi in palestra, il prof. Alessandro Barotto per l’organizzazione e la gestione delle partite, Asia Palmieri, unica giocatrice in campo, i compagni di classe per il supporto e tutti i ragazzi scesi in campo con tanto entusiasmo".

Classifica: 1° Liceo economico sociale; 2° Liceo linguistico; 3° Liceo scienze umane; 4° Liceo artistico.

[3° classificato - Liceo scienze umane]