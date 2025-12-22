 / Sport

Sport | 22 dicembre 2025, 11:51

Fidal Cuneo in festa: tutti i premiati in Sala San Giovanni

Nell'occasione sono stati consegnati riconoscimenti ai campioni italiani e maglie azzurre cuneesi, ma anche ai campioni provinciali e ai vincitori dei Grand Prix locali

Il Delegato Grillo con i Consiglieri Giordanengo, Bagliani, Braccini e il FTP Genero. foto fidal piemonte

Sabato 20 dicembre a Cuneo, presso la Sala San Giovanni del Comune, si sono svolte le premiazioni di fine anno di FIDAL Cuneo

A fare gli onori di casa il delegato provinciale Mirco Grillo, insieme ai Consiglieri Regionali del territorio Graziano Giordanengo (Vicepresidente Vicario regionale), Alberto Bagliani e Paolo Braccini, e al FTP Chiara Genero. Presente anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero con l'Assessore allo Sport Walter Fantino. 

Nell'occasione sono stati consegnati riconoscimenti ai campioni italiani e maglie azzurre cuneesi, ma anche ai campioni provinciali e ai vincitori dei Grand Prix locali. 

Qui l'elenco completo di tutti gli atleti e delle realtà premiati

fidal piemonte

