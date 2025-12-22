Giovani talenti e grandi nomi per la nuova Atletica Mondovì: presentata la squadra 2026

Nuova canotta rossa, su quella che diventerà la loro prossima casa. Sabato mattina, sulla pista “Fantoni-Bonino” del Beila di Mondovì, l’Atletica Mondovì Acqua San Bernardo ha ufficialmente presentato la squadra 2026.

La società, tra le prime in Italia per numeri di tesserati, ha confermato in blocco tutti gli atleti della passata stagione (tra cui gli azzurri Rachele Torchio, Lorenzo Vera e Diego Poletto, i velocisti Pibiri, Milanesio, Martinelli, Lisa e la marciatrice Vittoria Bollano) rafforzando ulteriormente l’organico con innesti mirati e di qualità, capaci di alzare ulteriormente il livello tecnico del gruppo in vista dei prossimi importanti appuntamenti, primo tra tutti la doppia finale “bronzo” dei campionati di società pista maschile e femminile.

Così Enrico Priale, segretario dell’Atletica Mondovì. «Non ci sono stati addii e tutti gli atleti hanno scelto di proseguire: un segnale forte di continuità e fiducia. Dei nuovi, alcuni sono stati voluti per rinforzi mirati, altri provengono dalle società collegate, ma sono tanti quelli che hanno manifestato il loro interesse per la nostra società. Questo è motivo di grande orgoglio.

Uno degli obiettivi stagionali sarà la doppia finale dei Campionati di società di giugno di Belluno, dove andremo a competere con grandi realtà a livello nazionale: i ragazzi vorranno essere pronti. Si tratta dell’evento clou, ma saremo competitivi con le nostre under 18 di “pista” (non solo in regione) e nei cross, così come in tutti i C.d.s. giovanili».

Per il Comune di Mondovì era presente l’assessore Alberto Rabbia: «Quella destinata allo sport non può essere considerata una spesa, ma un vero e proprio investimento. A breve avvieremo un rinnovamento della struttura, con la nuova palestra. Crediamo fortemente in questo impianto e nella sua funzione per il territorio. Siete una bellissima realtà per la città e non solo».

LORENZO MELLANO E ALICE ROSA BRUSIN

I due nomi di maggior risalto sono quelli della già annunciata Alice Rosa Brusin, 2008, azzurra di corsa in montagna, capace di correre i 3000 metri in 9’50’’29, recentemente confermata campionessa italiana di corsa su strada, che ha dimostrato grande continuità ad alto livello nonostante la giovane età, e quello del fossanese Lorenzo Mellano. Il classe 2004, all’ultimo anno di categoria promessa, specialista del decathlon, è ormai una presenza fissa nel panorama italiano della multidisciplina. È reduce dal prestigioso 20° posto agli Europei Under 23 in Norvegia, risultato che certifica il suo valore anche a livello continentale, ma capace anche di correre i 400 in 46”85 e di saltare 7,53 mt nel lungo.

VELOCITA’ E OSTACOLI

Il settore si rinforza con diversi giovani di prospettiva. Dall’Atletica Alessandria arrivano Jessy Osayamwen Ifa Uwadiae Under 23, ostacolista/velocista che promette grandi cose nei 100 e 100 hs e Tiziana Traverso (2003) solida e affidabile interprete di 400 hs e 400 piani. Sempre sul fronte sprint entrano Alessandro Bedeschi, Samuele Vittone, (prestito da Saluzzo), Lorenzo Ariano e Sofia Bertone, (promettente 400ista da 58’26” in prestito dal Dragonero).

CANAVESE, EX TEAM MARGUAREIS

Tra i senior, si è aggregato il niellese Gabriele Canavese, atleta molto conosciuto sul territorio, specialista dei trail, ma con un primato di 32’18’’ sui 10.000 metri: per la stagione 2026 si dedicherà maggiormente alla strada con qualche uscita sulle distanze dei 5.000 e 10.000 su pista (in arrivo dal Team Marguareis).

Un innesto di prospettiva è Jacopo Libertino, classe 2006, dell'Atletica Canavesana, specialista del salto con l’asta, con un personale di 4,70 metri.

DALLE SOCIETÀ AMICHE

Infine, dalle società collegate, si aggiungono altri giovani interessanti: Leonardo Torre Gamba, Allievo specialista dei 100 ostacoli dall’Atletica Castell’Alfero; Martina Minnella, (lanci) e Ernid Sabli (salto triplo) dall’Atletica Asti; e Sofia Dante, mezzofondista Junior dell'Atletica Cairo.

COLPO LAZOUZI

Un ultimo colpo di grande spessore che si sta definendo in queste ultime ore potrebbe essere quello di Yasmine Lazouzi, mezzofondista italiana classe 2009. Vive in Francia e vanta un primo anno di categoria Allieve da assoluta protagonista con un personale di 6’43’’ sui 2.000 siepi con cui si è messa in evidenza a livello internazionale (tra l'altro vincendo l’ultima Cinque Mulini). «Un’opportunità che siamo stati bravi a cogliere, potrebbe davvero rappresentare la nuova rivelazione nel mezzofondo», aggiunge in chiusura Enrico Priale.