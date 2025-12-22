TIRO CON L'ARCO / Gli Arcieri dell'Elice Giordana e Ramonda convocati al raduno tecnico “Generazione Alfa” e “Fenice”

Nel weekend appena trascorso, presso la palestra della Compagnia Arcieri Alpignano ARC.A. A.S.D di Alpignano, si é svolto il raduno tecnico rientrante nel programma regionale “Generazione Alfa” e “Fenice” per le regioni Piemonte e Valle d’Aosta, che hanno visto convocati i loro migliori atleti per le categoria Arco Olimpico e Arco Compound.

Da Cuneo gli Arcieri dell'Elice hanno visto convocati due atleti: Giordana Kevin per Arco Olimpico Allievi Maschile e Ramonda Leonardo per Arco Compound Allievi Maschile.

Gli atleti sono stati visionati dai tecnici della nazionale Fitarco Matteo Bisiani e Flavio Valesella in un progetto che si sviluppa sull’intero territorio nazionale Insieme a loro sono stati convocati anche i tecnici regionali Sasia, Morano, Gallarate e Garetto.

Sono stati due giorni di allenamento, confronto e condivisione ma soprattutto di conoscenza per questi nuovi talenti che entrambe le regioni stanno crescendo.