BASKET SERIE C / La Cogal Savigliano chiude il 2025 con una vittoria a Biella

Successo di grandissima importanza quello ottenuto dalla Cogal Savigliano nello scontro diretto per la seconda piazza in trasferta a Biella. I ragazzi di coach Siclari sono venuti a capo di un match, magari non spumeggiante sul lato del punteggio, ma che portava con se un’importanza altissima per il prosieguo della stagione.

«Non abbiamo segnato tantissimo ma devo dire che è stata una delle nostre migliori uscite sul piano mentale – la sintesi di coach Siclari -. Abbiamo sempre condotto ma all’inizio del terzo periodo loro hanno avuto una reazione e si sono avvicinati. Alla fine siamo stati bravi perchè abbiamo sfuttato al meglio l’energia di due triple messe a segno da Romerio per chiuderla. Non era un campo facile ma abbiamo fatto uno step importante per la crescita del gruppo».

Con questa sfida va in archivio un 2025 ricco di soddisfazioni, celebrato anche dalla FIP con il gagliardetto a testimonianza del primo posto ottenuto nello scorso campionato.

Ora per le Pantere sono in programma un paio di settimane di pausa prima di tornare in campo il 10 gennaio contro Area Pro.

BIELLA NEXT 50 – COGAL SAVIGLIANO 63 (12-17, 9-18, 11-8, 18-20)

Savigliano: Romerio 15, Bonatti 6, Origlia, Agbogan 15, Abrate 6, Pulina 9, Inglese, Giorsino, Amateis 3, Molinario, Gioda 9. All.: Siclari