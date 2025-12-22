Bra celebra l’eccellenza sportiva: Enrico Cosmai premiato dal Panathlon Club

Bra ha reso omaggio a una delle sue figure sportive più rappresentative. Enrico Cosmai, presidente degli Arcieri di Bra, è stato insignito del riconoscimento di migliore dirigente sportivo di Bra nell’ambito del Premio Mario del Bufalo, promosso dal Panathlon Club Bra.

La cerimonia di premiazione ha sottolineato il valore di una dirigenza costruita su competenza, dedizione e visione di lungo periodo. Sotto la guida di Cosmai, gli Arcieri di Bra hanno consolidato il proprio ruolo nel panorama sportivo locale e regionale, distinguendosi non solo per i risultati agonistici ma anche per l’attenzione alla formazione dei giovani e alla diffusione dei valori educativi dello sport.

A consegnare il premio è stato il presidente del Panathlon Club Bra, Alberto Giuggia, che nel suo intervento ha richiamato il significato profondo del Premio Mario del Bufalo: riconoscere chi, attraverso il lavoro quotidiano e spesso silenzioso, contribuisce in modo concreto alla crescita dello sport e della comunità.

Il riconoscimento a Enrico Cosmai si inserisce così in una tradizione che il Panathlon Club Bra porta avanti da anni, valorizzando dirigenti, tecnici e protagonisti capaci di interpretare lo sport come strumento di cultura, inclusione e responsabilità civile. Una serata che ha celebrato non solo un percorso individuale, ma l’idea stessa di sport come bene comune.