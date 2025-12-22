Fidal Cuneo in festa: tutti i premiati in Sala San Giovanni

Sabato 20 dicembre a Cuneo, presso la Sala San Giovanni del Comune, si sono svolte le premiazioni di fine anno di FIDAL Cuneo.

A fare gli onori di casa il delegato provinciale Mirco Grillo, insieme ai Consiglieri Regionali del territorio Graziano Giordanengo (Vicepresidente Vicario regionale), Alberto Bagliani e Paolo Braccini, e al FTP Chiara Genero. Presente anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero con l'Assessore allo Sport Walter Fantino.



Nell'occasione sono stati consegnati riconoscimenti ai campioni italiani e maglie azzurre cuneesi, ma anche ai campioni provinciali e ai vincitori dei Grand Prix locali.

Qui l'elenco completo di tutti gli atleti e delle realtà premiati