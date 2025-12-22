Sette medaglie per lo Shotokan Karate-do Cervasca alla Christmas Cup 2025 [FOTO]

Si è svolta al Palamenera di Mondovì, con l’organizzazione dello Shotokan Karate Funakoshi di Magliano Alpi, la prima edizione della “Karate Christmas Cup”, gara di karate stile Shotokan tradizionale che prevedeva competizioni di kata e kumite individuali per atleti della provincia di Cuneo iscritti alla federazione SKI Italia.

Le gare si sono svolte domenica 21 dicembre e hanno visto al mattino le sfide dei ragazzi delle categorie dei più giovani e al pomeriggio le categorie juniores e seniores.

Nella sessione mattutina per lo Shotokan Karate-Do Cervasca si schieravano in gara ben 14 atleti, che con coraggio e decisione e il supporto da parte del gruppo hanno portato a termine i loro kata; la gara, al di là della classifica finale, è un momento di verifica e di maturazione del gesto tecnico, utile alla crescita sia dal punto di vista atletico che personale.

Al termina della sessione mattutina è salito sul podio per ben due volte Nicolò Allamando, aggiudicandosi l’oro nel kumite e l’argento nel kata nella categoria cinture verdi/blu.

Nelle gare del pomeriggio la palestra cervaschese schierava sui tatami del palamanera 6 atleti.

Al termine delle gare pomeridiane il bottino complessivo risulta essere di 6 podi.

Oro per Cecilia Bella nel kata categoria juniores cinture giallo/arancio che continua la serie positiva di risultati, buona la prestazione di Sara Maggioni nel kata cinture marroni che le frutta una terza posizione.

Infine tre podi per Brignone Francesco Hoi, argento nel kata maschile cinture nere seniores, oro al termine di una combattutissima gara di alto livello nel kumite e terza posizione nel primo trofeo Funakoshi, che vedeva sfidarsi i vincitori della categoria cinture nere maschile e femminile insieme.

Per la palestra cervaschese hanno preso parte alla manifestazione gli atleti: Cosenza Mattia 10 kyu, Garelli Leonardo 10 kyu, Mollo Andrea 10 kyu, Pagliero Lorenzo 9 kyu, Boetto Giacomo 8 kyu, Lahiani Nizar 7 kyu, Giordano Alex 7 kyu, Pietra Edoardo 7 kyu, Serale khristopher 7 kyu, Piras Francesco 6 kyu, Giraudo Cecilia 6 kyu, Lamberti Pietro 5 kyu, Allamando Martin 5 kyu, Sava Nicholas 1 Dan, Armando Stefano 1 Dan, Costa Elisa 2 Dan e nella funzione di arbitri il capo palestra Parola Massimiliano, gli istruttori Costa Elisa e Armando Stefano e, alla loro prima esperienza di arbitraggio, le cinture nere Sava Nicolas e Brignone Francesco Hoi.

Il prossimo appuntamento con le competizioni per questa antica arte marziale è a Centallo per il primo Trofeo Kenshinkan che si terrà a Centallo il 18 gennaio in ricordo del maestro Piero Giraudo.