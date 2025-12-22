Accordo Kia Italia-Federgolf, supporto alla mobilità nel settore paralimpico

ROMA (ITALPRESS) - Sviluppo, strategia e valori condivisi. La Federazione Italiana Golf guarda al futuro, illustrando il Programma del Settore Paralimpico per il 2026 e ufficializzando la collaborazione triennale con Kia Italia per il supporto alla mobilità come Official Automotive. La presentazione, ospitata dal Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele (Milano), ha visto gli interventi di Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Giuseppe Bitti, Presidente di Kia Italia; Simone Rasetti, Segretario Generale Comitato Italiano Paralimpico e Nicola Maestroni, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica FIG. Per il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa è intervenuto il Presidente Emanuel Stilo. I lavori si sono conclusi con la Tavola Rotonda "Il diritto di accesso allo sport", con la partecipazione di Giuseppe Mazzara, CX & brand Marketing Director di Kia Italia; Alceste Cavallini, Delegato CIP Provincia di Milano; Andrea Cutti, Responsabile della Ricerca Applicata Laboratorio Protesi INAIL di Budrio; Tommaso Perrino, Ambassador Settore Paralimpico FIG e campione in carica Open d'Italia Disabili e titolo italiano; Giulia Marabotti, Giocatrice della Squadra Nazionale Paralimpica e vincitrice degli RSM European Playoffs Categoria Stableford e Arturo Mariani, Fondatore ASD Roma Calcio Amputati e Academy ProAbile.La strategia del Settore Paralimpico FIG per il 2026 si muove su binari paralleli, ma convergenti. La FIG imposterà un Programma E'lite, finalizzato allo sviluppo agonistico di giocatori Under 35, anche provenienti da altre discipline, per avere campioni che ispirino. Verrà rafforzato il legame sinergico con l'INAIL e il CIP per dare a chi ha subito un infortunio una nuova prospettiva di vita, portando la tecnologia al servizio dello sport. Un altro punto focale sarà la Formazione dei Tecnici attraverso la Scuola Nazionale FIG. Verrà, inoltre, finalizzato l'accordo con World4All, start-up che darà supporto nella mappatura delle barriere architettoniche nei circoli. La FIG si prefigge così l'obiettivo di allinearsi agli standard internazionali per supportare il processo di inserimento del golf nelle Paralimpiadi a partire dai Giochi del 2036.La Federazione Italiana Golf e Kia Italia hanno sottoscritto un accordo di tre anni. Kia Italia sarà Official Automotive Partner del Settore Paralimpico FIG, supportando la mobilità dei golfisti paralimpici italiani durante i raduni e gli eventi sportivi organizzati dalla Federazione Italiana Golf: l'Open d'Italia ProAbili presented by Regione Marche e i Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità. Insieme verso nuovi traguardi sportivi con un percorso valoriale condiviso dove si intrecciano storie di vita e storie di sport."Desidero ringraziare Kia per aver condiviso valori e principi ispiratori e per aver creduto nella forza trainante del golf, motore della vita per tanti atleti paralimpici. Su strada, come sul green, il cammino che abbiamo deciso di intraprendere insieme si fonda su concetti come inclusione, accessibilità e sostenibilità. Il rafforzamento del Settore Paralimpico è uno dei punti cardine del progetto di crescita del movimento golfistico italiano. Oltre all'Open d'Italia ProAbili, torneo EDGA che, con il supporto della Regione Marche, tornerà per il terzo anno al Golf Club Conero dal 30 al 31 maggio, la FIG organizzerà anche un Campionato Europeo a Squadre per golfisti con disabilità nel luglio 2026, con sede di gara da ufficializzare. Si completa così una programmazione agonistica di assoluto rilievo che, in aggiunta, prevede l'83° Open d'Italia al Circolo Golf Torino La Mandria - con il numero record di 10 azzurri con carta per il DP World Tour - dal 25 al 28 giugno, il ritorno del Ladies Italian Open, in programma al Golf Club Milano dal 25 al 27 settembre e la conferma al San Domenico Golf del Sergio Melpignano Senior Italian Open, tappa del Legends Tour con i campioni over 50. Il 2026 non sarà solamente un anno di grandi eventi, ma l'inizio di una nuova era grazie a 'GOLFPOP', Progetto che rivoluzionerà l'approccio a questo sport, facilitando l'approdo di giocatrici e giocatori nei circoli italiani e che, nello specifico, avrà una sua autonoma campagna di marketing mirata a suscitare l'interesse di tutti gli sportivi con disabilità" ha dichiarato Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf."Siamo orgogliosi di sostenere la Federazione Italiana Golf in questa iniziativa che promuove inclusione e accessibilità nello sport. Con il nostro Kia PV5, un van 100% elettrico progettato per rispondere a ogni esigenza di mobilità, vogliamo rendere possibile a tutti i ragazzi e gli atleti, anche con disabilità, di vivere la passione per il golf. Questa partnership riflette i valori di Kia: innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone. Crediamo che lo sport sia un linguaggio universale capace di unire le persone, abbattere le barriere e creare opportunità per tutti. Il nostro impegno per la mobilità elettrica non è solo una scelta tecnologica, ma una responsabilità verso l'ambiente e le generazioni future. Con questa collaborazione, riaffermiamo il valore dell'inclusione come pilastro fondamentale per una società più equa e sostenibile" ha detto Giuseppe Bitti, Presidente di Kia Italia. foto: Kia Italia(ITALPRESS).