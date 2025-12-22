 / 

Palermo, 33enne ferita in pieno centro: a sparare dall'auto è stato un ventenne

(Adnkronos) - E' stato individuato il giovane che avrebbe sparato un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni nella centralissima piazza Nascè a Palermo. Si tratta di un ventenne che viene interrogato in queste ore nei locali della Questura.  

Sarebbe stato lui a ferire Valentina Peonio nella notte tra sabato e domenica. Sembra che il colpo sia partito per errore mentre il ragazzo mostrava il fucile a un'amica in auto. Il ragazzo avrebbe indicato ai poliziotti di avere sotterrato il fucile in un terreno vicino casa.  

 

