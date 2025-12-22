Sequestrati 3.500 botti illegali nel beneventano

BENEVENTO (ITALPRESS) - Un piccolo arsenale di fuochi d'artificio altamente pericolosi, è stato sequestrato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento.Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, le Fiamme Gialle hanno intensificato l'azione di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti pirotecnici illeciti.In particolare, nell'ambito della costante attività info-investigativa, i militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria, hanno rinvenuto all'interno di un garage di pertinenza di un'abitazione privata, sita in una provincia del beneventano, un'importante quantitativo di artifizi pirotecnici, realizzati artigianalmente e dotati di elevato effetto distruttivo, complessivamente oltre 3.500 articoli illegalmente detenuti.La detenzione di tale quantitativo, necessita per legge di apposita licenza rilasciata dall'Autorità competente e l'adozione di specifiche misure di sicurezza, al fine di ridurre la pericolosità dell'esplosivo.L'operazione ha portato al sequestro di tutto il materiale pirotecnico rinvenuto e nei confronti del responsabile, su parere concorde del PM, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.-foto ufficio stampa Gdf-(ITALPRESS).