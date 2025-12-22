Riccione: Cuneoginnastica ai campionati italiani Allieve Gold di artistica femminile

Si è concluso nel weekend a Riccione l’importante appuntamento con i campionati italiani Allieve Gold di ginnastica artistica femminile, che ha visto protagoniste le migliori squadre giovanili d’Italia. A rappresentare il Piemonte nella categoria Allieve Gold 2, anche una squadra della Cuneoginnastica, qualificatasi brillantemente attraverso la fase regionale.

La formazione era composta da cinque giovani atlete: la più esperta del gruppo, Sophia Delfino e le compagne Arianna Olivero, Greta Cozzolino, Giulia Pellegrino e Anastasia Dotta.

Le ginnaste hanno affrontato con determinazione una gara di alto livello, confrontandosi su tutti e quattro gli attrezzi della ginnastica artistica: volteggio, trave, corpo libero e parallele.

Per la squadra cuneese, l’esperienza a Riccione ha rappresentato un banco di prova importante, utile non solo a misurarsi con realtà di grande valore tecnico, ma anche a sperimentare nuovi elementi in vista delle competizioni future. Le atlete hanno condotto una gara solida e ben gestita, dimostrando impegno, coesione e voglia di crescere.

Le allenatrici Chiara Giordano e Chiara Armando, che hanno accompagnato la squadra in gara, si sono dette molto soddisfatte del lavoro svolto e dei risultati ottenuti dalle giovani ginnaste. Con questa competizione si chiude l’anno agonistico per il settore Allieve della società, che continuerà ora la preparazione in vista delle gare individuali del prossimo anno.

Da segnalare, inoltre, un importante traguardo anche sul piano tecnico: un’altra giovane allenatrice della Cuneoginnastica, Anna Dalmasso, ha recentemente ottenuto il titolo di “Tecnico Societario”, completando con successo la prima tappa del percorso di formazione federale. Un riconoscimento che arricchisce ulteriormente il valore professionale dello staff della società.

Ancora una volta, la Cuneoginnastica si conferma realtà viva e in crescita nel panorama nazionale, grazie al lavoro quotidiano, alla competenza del team tecnico e alla passione delle giovani atlete.