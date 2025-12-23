A Cervere il rito della consegna della Costituzione ai neomaggiorenni

Cervere, con la sua amministrazione e i neodiciottenni, ha festeggiato ieri (lunedì 22 dicembre) in Comune la ricorrenza della consegna della Costituzione italiana a coloro che di fatto hanno raggiunto la maggior età e che quindi saranno i prossimi responsabili dell’osservanza delle leggi, nel rispetto di una società civile.

Un messaggio importante arriva per mano del sindaco, Corrado Marchisio: “La Costituzione italiana è un documento fondamentale che sancisce i diritti e le libertà dei cittadini, ma è importante ricordare che questi diritti non sono un bene acquisito per sempre. È necessario essere vigili e attenti per difenderli e rafforzarli ogni giorno”.

“La libertà è un bene indivisibile e tutti noi siamo responsabili di mantenerla e migliorarla. – prosegue - Non è solo compito del Parlamento o del Governo, ma di ogni cittadino. È importante partecipare attivamente alla vita democratica, essere informati e consapevoli dei problemi della società e impegnarsi per renderla più giusta e libera”.

“Il messaggio sottolinea anche l'importanza dei doveri dei cittadini. Lo Stato non è qualcosa di estraneo, ma è opera nostra e noi siamo responsabili di migliorarlo. – conclude - È importante esercitare il diritto-dovere di partecipare alla vita pubblica e di contribuire a creare una società più giusta e libera. L'augurio finale è che il nuovo cittadino maturo non rinunci mai alla volontà di conoscere, di capire e di impegnarsi per rendere il mondo più giusto e libero. È un messaggio che vale per tutti noi, indipendentemente dall'età o dalla posizione sociale”.