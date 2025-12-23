Adele Gesso prima donna con disabilità pilota di mongolfiera

“Mongolfiera al femminile: quando la forza è più leggera dell’aria”: il 18 dicembre, in Enac, cerimonia di consegna della prima licenza di pilota di mongolfiera (Balloon Pilot Licence) a una donna con disabilità motoria – la prima al mondo con brevetto di volo – conferita personalmente dal Direttore Generale Alexander D’Orsogna.

Un sogno divenuto realtà per Adele Gesso, Sostituto Commissario del ruolo d’onore alla Polizia di Stato: modello di ispirazione, resilienza e spirito di servizio, che Enac celebra nel segno dei propri valori costitutivi, come quelli dell’inclusione, dell’accessibilità e dell’attenzione al mondo aeronautico femminile. Principi ribaditi anche dall’iniziativa “Adele Vola” promossa da Confcommercio e dalla Confcommercio As.Com. Monregalese di Mondovì, sede del primo porto aerostatico italiano.

Il DG D’Orsogna: “È per me un onore e una grande emozione conferire, oggi, la prima licenza di volo a livello mondiale a una donna con disabilità. Occasioni come questa confermano la missione e la responsabilità dell’Ente, costantemente impegnato a mettere al centro le persone e a migliorarne l’esperienza di viaggio. L’esperienza di Adele Gesso, è l’espressione tangibile di come dobbiamo continuare a perseguire la nostra attività istituzionale, mirando quotidianamente ad accorciare le catene del valore, rendendo il viaggio sempre più spendibile, affascinante e sostenibile, per tutti”.

Dopo la proiezione di un video rappresentativo dell’impresa di Adele Gesso, la parola è passata alla neo-pilota, che ha condiviso l’emozione e le sfide di un percorso che la vede oggi pioniera nei cieli, con la possibilità di pilotare la mongolfiera in autonomia grazie al sistema “Duo Air Chair”. Alla cerimonia, che si inserisce nelle iniziative collegate alla Giornata Internazionale delle persone con disabilità, sono intervenuti, tra gli altri, il Segretario Generale Confcommercio Marco Barbieri, il Presidente Confcommercio di Mondovì Mattia Piazza, la Presidente Associazione Donne dell’Aria Donatella Ricci, la Presidente Fondatrice Federation of European Women Pilots Aileen Egan, la docente e formatrice Serena Peduto, il campione di mongolfiera John Aimo, Edward von Freymann della Fondazione Gaia von Freymann.

Per Enac, il Direttore Centrale e Presidente Comitato Unico di Garanzia (CUG) Giovanna Laschena, il Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero Mark de Laurentiis, il Direttore Personale di Volo Patrizia Colagiovanni e il Capo Ufficio Antonello Furia. A moderare l’incontro, la Disability Manager Stefania Randisi.

Successivamente alla cerimonia di consegna del brevetto il team monregalese ha fatto visita presso la sede Romana di Confcommercio Nazionale in Piazza Belli dove ha ricevuto l’apprezzamento della segreteria di Presidenza e degli uffici. Il Presidente Germone ha voluto evidenziare gli aspetti unici del progetto legati al mondo di Confcommercio che ha deciso di sostenere l’iniziativa tramite l’As.Com. Monregalese che ha acquistato il pallone messo a disposizione per Adele ma anche per il sistema Confcommercio.

“Sono soddisfatto ed emozionato – dichiara Mattia Germone Presidente di Confcommercio As.Com. Monregalese - a ripensare alla cerimonia dello scorso giovedì presso l’Enac e ringrazio, complimentandomi per il primato mondiale, Adele, senza la quale questo progetto e questa nostra opportunità di sensibilizzazione che partirà nel 2026, non sarebbe stata possibile. All’interno di questo progetto c’è sicuramente un messaggio potente che lo rende unico e che attraversa temi legati al mondo del commercio e del terziario donna che esprimeremo nel prossimo futuro. Con la partecipazione dei piloti monregalesi alla cerimonia mi sono reso conto di quanto sia stimato ed apprezzato da parte dell’ENAC il lavoro e la promozione della nostra città di Mondovì nel mondo delle Mongolfiere".

"Nel pomeriggio la tappa presso i nostri uffici di Confcommercio Nazionale è stata doverosa per ribadire l’importanza del progetto - continua - e per anche far conoscere ai vertici nazionali ed agli uffici Adele ed il suo team: ci aspettiamo grandi risultati dal progetto Adele Vola! Nelle prossime settimane Adele parteciperà al raduno dell’epifania nel Team John con Giovanni Aimo per poi attendere il primo volo di inaugurazione del pallone Confcommercio nei prossimi mesi"

E chiude: "Ci tengo a ringraziare i presenti alla trasferta romana John Aimo, Paolo Boetti, Renato Vinai, Orlando Rosellino per il Team e poi per Confcommercio il Vice Presidente Fabrizio Dho, Marwan Chaibi oltre che Adele e Filareta per la bella esperienza e per il supporto che ognuno ha dato all’iniziativa oltre che il nostro Segretario Generale Barbieri e gli uffici per la presenza e per l’accoglienza. Viva Mondovì e viva le mongolfiere!”