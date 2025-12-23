 / Attualità

Attualità | 23 dicembre 2025, 14:18

Alba, il sindaco Gatto in visita alla neo centenaria Luigia Facello

Il sindaco Alberto Gatto ieri ha fatto visita, nel giorno del suo compleanno, a Luigia Facello, nuova centenaria albese, nata in città il 22 dicembre 1925.

La vita di Luigia è stata strettamente legata a due storici fotografi albesi, il fratello Enrico Necade, nato dalle seconde nozze della mamma rimasta vedova, e il marito Giuseppe Viglino, cognati che hanno lavorato a lungo insieme nella celebre bottega di fotografia in via Roma.

Alla festa, organizzata in famiglia, erano presenti la figlia Laura, il genero Bruno e i nipoti Francesco, Federica, Lorenzo e Carolina, che hanno condiviso con affetto questo momento speciale.

È stato un vero onore poter festeggiare con Luigia Facello i suoi cento anni – ha dichiarato il sindaco Alberto Gatto –. La sua lunga e piena vita rappresenta una pagina importante della storia della nostra città, preziosi ricordi che custodisce e condivide ancora con piacere. Auguro a Luigia di continuare a vivere con gioia e serenità insieme ai suoi cari”. 

