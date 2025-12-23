Cordoglio a Fossano per l’improvvisa morte di un bimbo di appena due anni

Una tragedia che lascia senza parole quella che ha colpito una coppia di coniugi fossanesi, in queste ore distrutti dal dolore per la scomparsa del proprio ultimogenito.

Il dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 dicembre, quando il piccolo Mattia Olivero, che da pochi giorni aveva compiuto i due anni, non si è più risvegliato dall’abituale sonnellino del pomeriggio.

Ad accorgersi che qualcosa non andava la madre, abituata da sempre a chiamarlo verso metà pomeriggio, dopo il momento di riposo seguito al pranzo, e che ieri nel farlo si è accorta che il bambino non respirava.

Immediata la richiesta dei soccorsi, subito intervenuti presso l’abitazione di famiglia in frazione Sant’Antonio Baligio, verso Levaldigi.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, intanto trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale "Santissima Annunziata" di Savigliano.

Ogni tentativo in tal senso si è però rivelato vano, purtroppo, e ai medici non è rimasto che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali.

Comprensibile la disperazione dei familiari. A piangere il piccolo sono la mamma Cristina, il padre Marco, i fratelli Nicolò e Denise, i nonni Ezio, Ornella e Piera, insieme a zii e cugini.

Insieme accompagneranno Mattia nel suo ultimo viaggio coi funerali programmati sabato 27 dicembre, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale della frazione, partendo dall’ospedale di Savigliano alle ore 9.30.

"Una terribile disgrazia e un brutto colpo per tutta la nostra comunità – commenta il sindaco di Fossano Dario Tallone, toccato dall’accaduto – . Non possiamo che stringerci con affetto a questa famiglia di nostri concittadini, conosciuta e benvoluta, ora colpita da un dolore la cui portata non possiamo immaginare. A loro giungano le più sentite condoglianze della nostra amministrazione e della Città intera".