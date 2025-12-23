Finiti i lavori di ammodernamento, tornano attive le filiali delle Poste a Caramagna e Rittana

Nuovamente operative le sedi di Caramagna e Rittana, dopo gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, e postazioni ergonomiche. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, presso le due sedi sono disponibili a sportello anche i servizi INPS e i servizi anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell'Interno.

(L'ufficio postale di Rittana)

Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sé stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR. Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il QR code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello.

L’ufficio postale di Caramagna, in via Luigi Ornato 33, è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:35, ed il sabato fino alle 12:35 mentre quello di Rittana, in Piazza Galimberti 7, il martedì e il giovedì, dalle 8:20 alle 13:35, ed il sabato fino alle 12:35.