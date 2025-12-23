Giubileo, domenica 28 dicembre la conclusione al Santuario della Madonna dei fiori a Bra e in cattedrale a Torino

Domenica 28 dicembre 2025 terminerà ufficialmente il Giubileo della Speranza in tutte le Diocesi del mondo, in osservanza di quanto stabilito dalla Bolla di indizione «Spes non confundit».
A concludere l’Anno Santo per la Chiesa universale sarà invece papa Leone XIV il 6 gennaio 2026, solennità dell’Epifania, con la chiusura della Porta Santa di San Pietro.
Nella città di Bra il 28 dicembre l’appuntamento per i fedeli è al Santuario nuovo della Madonna dei fiori con le Sante Messe in programma alle ore 9, 10.30 e 17.30.
Com’era accaduto per l’apertura del Giubileo il 29 dicembre di un anno fa, anche per la chiusura l’arcidiocesi invita a partecipare alla Messa che sarà presieduta dal cardinale Roberto Repole, alle 10.30 nella cattedrale di San Giovanni Battista, a Torino.
Un momento che segna la conclusione di un Anno Santo vissuto come cammino di speranza, in attesa del prossimo grande appuntamento giubilare del 2033, dedicato all’Anno Santo straordinario della Redenzione, a duemila anni dalla passione, morte e risurrezione di Gesù di Nazareth.