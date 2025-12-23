 / Attualità

Attualità | 23 dicembre 2025, 07:32

Giubileo, domenica 28 dicembre la conclusione al Santuario della Madonna dei fiori a Bra e in cattedrale a Torino

A concludere l’Anno Santo sarà Leone XIV il 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa di San Pietro. Nel 2033 il Giubileo straordinario della Redenzione

Domenica 28 dicembre 2025 terminerà ufficialmente il Giubileo della Speranza in tutte le Diocesi del mondo, in osservanza di quanto stabilito dalla Bolla di indizione «Spes non confundit».

A concludere l’Anno Santo per la Chiesa universale sarà invece papa Leone XIV il 6 gennaio 2026, solennità dell’Epifania, con la chiusura della Porta Santa di San Pietro.

Nella città di Bra il 28 dicembre l’appuntamento per i fedeli è al Santuario nuovo della Madonna dei fiori con le Sante Messe in programma alle ore 9, 10.30 e 17.30.

Com’era accaduto per l’apertura del Giubileo il 29 dicembre di un anno fa, anche per la chiusura l’arcidiocesi invita a partecipare alla Messa che sarà presieduta dal cardinale Roberto Repole, alle 10.30 nella cattedrale di San Giovanni Battista, a Torino.

Un momento che segna la conclusione di un Anno Santo vissuto come cammino di speranza, in attesa del prossimo grande appuntamento giubilare del 2033, dedicato all’Anno Santo straordinario della Redenzione, a duemila anni dalla passione, morte e risurrezione di Gesù di Nazareth.

Silvia Gullino

