Prato Nevoso, raggiunti quasi 3 metri in quota: "Siamo la stazione sciistica con più neve in Europa" [FOTO]

"Prato Nevoso è interessata da una nevicata eccezionale che, nelle ultime ore, ha portato l’accumulo in quota a quasi tre metri, collocando la località al primo posto in Europa per quantitativo di neve al suolo".

E’ quanto si fa sapere da Prato Nevoso Spa, società di gestione delle piste nella località sciistica del Monregalese, che quantifica in 150 i centimetri di neve caduti nelle ultime 24 ore, contribuendo a un innevamento complessivo di assoluto rilievo per la stagione in corso.

Le precipitazioni nella stazione del Mondolé Ski proseguono intense e continue, tanto che per gestire una situazione di tale portata è pienamente operativa la macchina organizzativa: mezzi e personale sono al lavoro senza sosta per mantenere pulite le strade, garantire la viabilità e il funzionamento degli impianti di risalita in totale sicurezza, nonostante la veemenza della perturbazione.

“Stiamo vivendo un evento di portata eccezionale - dichiara Alberto Oliva, amministratore di Prato Nevoso SpA -. I quantitativi di neve caduti nelle ultime ore sono straordinari e le operazioni di sgombero proseguono incessantemente, giorno e notte. La copiosa nevicata è tuttora in corso e, alla vigilia delle festività natalizie, rappresenta un regalo di Natale straordinario per tutta la nostra utenza”.

La stazione ricorda che dal 26 dicembre al 6 gennaio sarà attivo lo sci notturno tutte le sere dalle 20 alle 23.

Negli scatti di Sergio Bolla e Matteo Fruttero alcune immagini della nevicata.