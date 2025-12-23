 / Attualità

Attualità | 23 dicembre 2025, 12:58

Allerta GIALLA anche per domani sui settori alpini del Cuneese e del Monregalese

Domani pomeriggio la quota neve scenderà a quote collinari

ALLERTA GIALLA PER NEVE E VALANGHE. Tempo perturbato, con ulteriori accumuli di neve fresca al suolo che risulteranno significativi nelle vallate occidentali e sudoccidentali. 

Quota neve in rialzo oggi pomeriggio ma in nuovo sensibile calo da metà giornata di domani.

E' questo il bollettino diramato da Arpa Piemonte, che conferma l'allerta gialla anche per la giornata di domani. Sono infatti attesi nuovi accumuli sui settori alpini del Cuneese e del Monregalese, quindi dalle valli Gesso, Stura e Vermenagna alla valle Tanaro. 

Barbara Simonelli

