Borgo San Dalmazzo, variazioni al servizio di raccolta rifiuti durante le festività natalizie

Il Consorzio Ecologico Cuneese informa che, in occasione delle festività natalizie, il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta subirà alcune modifiche.



Nelle giornate di giovedì 25 dicembre (Natale) e giovedì 1° gennaio (Capodanno) il servizio non sarà effettuato. Le raccolte previste in tali date saranno recuperate rispettivamente domenica 28 dicembre e domenica 4 gennaio 2026.



Si comunica inoltre che tutti i Centri di Raccolta CEC resteranno chiusi nelle ore pomeridiane di mercoledì 24 dicembre e mercoledì 31 dicembre.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CEC - Consorzio Ecologico Cuneese .



