Fondazione Lateral di Savigliano: team building e nuovi progetti per i giovani

Fondazione Lateral ha dedicato un momento importante di formazione e confronto interno con l'obiettivo di fare chiarezza su identità, visione e metodo di lavoro dell'organizzazione. Un passaggio chiave per trasformare idee e valori in direzione concreta, definendo chi siamo oggi, cosa vogliamo costruire e soprattutto come vogliamo farlo.

L'incontro con il formatore ed executive coach certificato Cristiano Ghibaudo ha rappresentato un'occasione di allineamento strategico, fondato su rispetto reciproco, entusiasmo, creatività e fiducia. Un momento per rafforzare il coraggio di pensare fuori dagli schemi, mantenendo al contempo la responsabilità di restare uniti nelle scelte che contano.

Da qui partono i prossimi passi di Fondazione Lateral: nuovi percorsi formativi, eventi, spazi da abitare e far vivere, e un dialogo sempre più aperto con il territorio e con i giovani. Una costruzione consapevole, condivisa e umana.

In queste settimane, Fondazione Lateral sta lavorando a un passaggio importante: la partecipazione al bando "RiGenerazioni", un avviso promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e in collaborazione con Sport e Salute.

Con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro, l'iniziativa si rivolge ai giovani tra i 14 e i 35 anni e punta a prevenire e contrastare il disagio giovanile, promuovendo protagonismo, benessere e inclusione attraverso spazi di aggregazione, servizi di orientamento e percorsi di crescita.

Si tratta di un bando pensato per gli Enti del Terzo Settore che sostiene progetti di comunità capaci di attivare i giovani, rafforzare le reti territoriali e generare un impatto reale e duraturo, valori che Fondazione Lateral condivide pienamente.

Su Instagram, Fondazione Lateral racconta storie autentiche, crea ponti tra generazioni e parla il linguaggio dei giovani: cultura pop, film, canzoni, storie reali. Niente annunci, solo contenuti veri e vicini a chi segue la community. Non essere solo spettatore: commenta, condividi e fai sentire la tua voce. Scopri come ogni storia può avere un impatto sulla tua vita e su chi ti sta intorno.