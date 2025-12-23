 / Attualità

Attualità | 23 dicembre 2025, 09:21

I giovani talenti della Pro Dronero in visita agli anziani della struttura De Lellis

Un incontro davvero molto bello nella sua semplicità che ha regalato a tutti grandi emozioni

In occasione del Santo Natale  alcuni bambini e ragazzi della Pro Dronero, accompagnati dal responsabile del settore giovanile Raffaele Saccomanno, dall'allenatore della Juniores Manuel Melardi e dal suo vice Luca Silvestro, sono tornati a far visita  agli ospiti della struttura per anziani Camillo De Lellis per ritrovare gli amici già conosciuti in una precedente occasione e festeggiare assieme a loro con tanta gratitudine per tutto quello che hanno dato alla comunita. 

Un incontro davvero molto bello nella sua semplicità che ha regalato a tutti grandi emozioni.        

