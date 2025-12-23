 / Attualità

Attualità | 23 dicembre 2025, 14:22

Savigliano, scambio di auguri tra l'Amministrazione e i 15 capifrazione

L'incontro si è svolto nella sala del Consiglio alla presenza de sindaco Portera

L'incontro con i capifrazione

In Municipio per raccontare le loro piccole realtà, confrontarsi con l'Amministrazione e ricevere, come da tradizione, una strenna natalizia da parte del Comune. 

Si è svolto in Sala Consiglio il consueto incontro di fine anno con i capifrazione saviglianesi: Apparizione, Canavere, Cavallotta, Levaldigi, Maresco, Mattione, San Giacomo, San Giuliano, San Grato Collarea, San Grato Sprina, Sanità, San Salvatore, Santa Rosalia, Suniglia e Tetti Roccia.

A riceverli, e a raccogliere le istanze dei frazionisti, il sindaco Antonello Portera e la sua Giunta.

