Savigliano, scambio di auguri tra l'Amministrazione e i 15 capifrazione

In Municipio per raccontare le loro piccole realtà, confrontarsi con l'Amministrazione e ricevere, come da tradizione, una strenna natalizia da parte del Comune.
Si è svolto in Sala Consiglio il consueto incontro di fine anno con i capifrazione saviglianesi: Apparizione, Canavere, Cavallotta, Levaldigi, Maresco, Mattione, San Giacomo, San Giuliano, San Grato Collarea, San Grato Sprina, Sanità, San Salvatore, Santa Rosalia, Suniglia e Tetti Roccia.
A riceverli, e a raccogliere le istanze dei frazionisti, il sindaco Antonello Portera e la sua Giunta.