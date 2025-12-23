Buon compleanno numero 49 a Radio Piemonte Sound e Amica Radio

Manca solo un anno al 50° anniversario di Radio Piemonte Sound che il 22 dicembre 2025 ha spento 49 candeline, festeggiando come di consueto in diretta con ospiti, amici e ascoltatori durante tutta la giornata.

Una radio saldamente legata al suo territorio che anno dopo anno si evolve e cresce aumentando il proprio bacino di ascoltatori grazie alle nuove tecnologie come il dab e i social network.

Sulla cresta dell’onda dal 1976, Radio Piemonte Sound e Amica Radio Piemonte Sound 2, la sorella più piccola nata nel 1994, sono tra le emittenti locali italiane più longeve e capaci di competere con i network nazionali per la peculiarità di essere sempre “locali” attraverso il racconto quotidiano del territorio, dall'attualità allo sport passando per i grandi eventi.

Una storia caratterizzata dal legame costante con i propri ascoltatori con i quali le due emittenti interagiscono moltissimo anche attraverso i canali “SOCIAL“ Facebook, Instagram, X e Youtube, preziosi strumenti per essere sempre più vicini al proprio pubblico che ha ampiamente superato quota 19mila followers complessivi.

La nostra forza, spiega Luisella Mellino, Editore e voce delle radio, è proprio l’unione tra radio e social media che ci danno la possibilità di raccontare il territorio non solo con le parole, ma anche con le immagini. Tutte le nostre interviste radiofoniche vengono filmate e pubblicate sui social network in modo tale da renderle fruibili anche in momenti diversi da quando sono andate in onda, una cosa molto simile a ciò che oggi si definirebbe video-podcast. Inoltre siamo sempre in prima linea nel raccontare ciò che accade fuori dalla radio attraverso servizi che oggi contano migliaia di visualizzazioni online. Da pochi mesi inoltre abbiamo esteso, grazie alla Digital radio (tecnicamente il Dab, Digital Audio Broadcasting) la nostra copertura a tutto il Piemonte con la potenza del suono digitale.

La nostra diretta comincia già il mattino presto (alle ore 7.00) con Carmen Musilli che conduce le tante rassegne stampa in collaborazione con i settimanali locali. Tra i nostri programmi di punta c'è anche lo storico “Le Badole on Line” di Luisella Mellino (in onda alle 9.30), al suo 25° anno di trasmissione che ogni giorno accompagna le mattine degli ascoltatori con leggerezza e buona musica; anche “Ingresso Libero” in onda nel tardo pomeriggio (dalle 17,30 alle 19,30) e condotto da Gianfranco Pantaleo è tra i più ascoltati grazie alla presenza costante di ospiti, nel pieno spirito di apertura delle porte della radio a storie, personaggi, enti e aziende del nostro territorio.

Ogni giorno alle 11 del mattino Lorenzo Bartoli ci fa entrare nel mondo della musica italiana con il suo “Pianeta Italia”, mentre Mirco Bencivenni tiene il timone del primo pomeriggio (dalle 14.00) per 3 ore facendo ascoltare le classifiche di tutti i tempi e presentando le novità discografiche con il suo “Hit Parade Story & New Hit” Ma se la punta di diamante è l’intrattenimento, un importante ruolo lo riveste la partecipazione e l’animazione dei più importanti eventi della provincia, a conferma della profonda territorialità che lega Radio Piemonte Sound e Amica Radio alla Granda.

In molti hanno brindato con noi il 22 dicembre per il 49esimo compleanno: Patrizia Manassero Sindaca del Comune di Cuneo; Giuliana Cirio Direttore Generale Confindustria Cuneo - Unione Industriale della Provincia; Paolo Cornero Direttore di Ideawebtv.it e Rivista Idea; Alessandro Parola e Giovanni Bonino, Preside e studente del Liceo Classico e Scientifico Statale S. Pellico-G. Peano; il vicesindaco di Cuneo Luca Serale e gli Assessori di Cuneo Cristina Clerico, Sara Tomatis, Andrea Girard e Luca Pellegrino; il Referente di Oipa Cuneo Marco Bravi, il Direttore de La Guida Massimiliano Cavallo, il Sindaco di Comune di Valdieri Guido Giordana, Barbara Simonelli di Targatocn.it, il past President della Confcommercio provinciale Luca Chiapella, il Direttore della Fondazione Ospedale di Cuneo Massimo Silumbra, Paola Gula, il Sindaco di Roccavione Paolo Giraudo, il Vicepresidente dell' Atl del Cuneese Mariano Occelli, Ezio Raviola della Fondazione Compagnia di San Paolo, Francesco Bertello di Fondazione Crc, Marco Borgogno, la consigliera comunale di Cuneo Carla Santina Isoardi, il Direttore Generale di Freedom Fc Women Luca Vargiu, il Direttore Generale Cuneo Volley Davide Bima, Andrea Candela e Fabio Mattiauda della band Corrado Leone & Friends, Amos deejay e gli ex dj della radio Giulia Bruna, Enrico Ghidoni, Albertone, Tom, Roby Bellini, Viviana Bessone e tanti altri. Ora siamo entrati nel cinquantesimo anno di vita e le soprese saranno veramente tante nel 2026.