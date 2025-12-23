Un Natale di sorrisi e condivisione per gli “Anziani.com”

C’è un modo speciale di vivere l’attesa del Natale: quello di lasciarsi sorprendere e trasportare dai profumi di cannella, dai colori e dalla bellezza dei nostri paesaggi. Questa è stata l’essenza della gita per il Progetto “Anziani.com: la Comunità che fa per Noi”, progetto che racchiude cinque comuni del cuneese (Margarita, Montanera, Beinette, Morozzo e Castelletto Stura).

Il gruppo, composto da anziani autosufficienti uniti dal desiderio di socialità, è partito di buon mattino alla volta di Govone, cuore pulsante del “Magico Paese di Natale”. La prima parte della giornata è trascorsa passeggiando tra le caratteristiche casette in legno del mercatino, con i profumi di zucchero, miele e vin brulé, le creazioni artigianali e le tante decorazioni natalizie.

Dopo la mattinata, dedicata alla visita dei mercatini e, ovviamente, allo shopping, la comitiva si è spostata in un agriturismo di zona, dove il Natale è arrivato anche a tavola. Il pranzo ha confermato l’importanza della convivialità: tra un brindisi e un piatto della tradizione piemontese, il gruppo ha condiviso storie, risate e ricordi.



Sulla via del ritorno, per concludere in bellezza la magnifica giornata, abbiamo fatto tappa a La Morra: così il gruppo ha potuto godere di una sosta rigenerante presso il Belvedere, la celebre “terrazza delle Langhe”. La vista mozzafiato ha regalato un momento emozionante e un’occasione giusta per scattare una foto ricordo tutti insieme!

Vedere il sorriso e l’entusiasmo dei partecipanti al Progetto davanti a un panorama o durante un pranzo in compagnia è la prova che “Anziani.com” sta centrando il suo obiettivo: promuovere un invecchiamento attivo e sereno. I partecipanti sono ripartiti verso casa mentre le prime luci della sera iniziavano a brillare.

Una gita semplice, ma intensa, che ha dimostrato come la bellezza delle nostre terre e il piacere di stare insieme siano gli ingredienti migliori per festeggiare l’arrivo del Natale. Il Progetto “Anziani.com” dà ora appuntamento ai prossimi incontri e augura a tutti delle serene e gioiose feste