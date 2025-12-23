Auguri dal Caffè letterario di Bra con Mai baciare un uomo con una renna sul maglione

Ormai tutto intorno a noi parla di Natale e di regali da scartare sotto l’albero. Romanzi, racconti, saggi e fiabe diventano la “scelta numero 1”. Perché la magia di un libro è anche quella di accompagnarti in altri mondi, di farti entrare in empatia con i suoi protagonisti. Di prenderti per mano e riconsegnarti altrove con la sensazione di aver vissuto un’esperienza nuova da conservare nel tempo.

“Mai baciare un uomo con una renna sul maglione” di Debbie Johnson (HarperCollins Italia) è un romance perfetto per questo periodo dell’anno, da leggere sul divano, con le luci dell’albero di Natale accese, comodamente sdraiati sul divano con il plaid sulle gambe!

E allora buon viaggio tra le pagine di questa romantica storia dall’atmosfera carica di spirito natalizio.

Maggie è una madre single e per lei la festa di Natale è sempre stata un’occasione per stare in famiglia, con la figlia Ellen che riempie la casa di addobbi, il padre Paddy che festeggia con un bicchierino di troppo e l’albero dall’inquietante aspetto di un elfo ubriaco.

Ma quest’anno sarà diverso, perché Ellen e Paddy saranno via per le vacanze e per Maggie si prospetta un Natale solitario tutt’altro che gioioso. Finché, pedalando per le strade innevate di Oxford, Marco Crivelli non va a sbatterle contro, entrando così di prepotenza nella sua vita, e nella sua casa, con tanto di gamba ingessata.

Beh, a Natale non sarà sola, dopotutto, ma farà da crocerossina ad un fusto tutto pepe. Anche se ha sempre pensato che fosse una verità universalmente riconosciuta che non si deve mai baciare un uomo che indossa maglioni di Natale. O sì…

Meglio allora accoglierlo nel migliore dei modi, preparando un albero pieno di bellissimi addobbi e dei succulenti manicaretti. Il finale è pieno di dolcezza.

Che devo aggiungere di altro? Se vi piace il genere, leggetelo, non ve ne pentirete!