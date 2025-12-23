“Everybody sing to the Lord!”, a Costigliole Saluzzo concerto di Natale del Coro Polifonico Monserrato e dell’Orchestra Fidei Donum

Il Coro Polifonico Monserrato e l'Orchestra Fidei Donum saranno in concerto a Costigliole Saluzzo sabato 27 dicembre, alle 21, nella chiesa Parrocchiale Santa Maria Maddalena.

Il concerto per soli, coro, organo e orchestra diretto dal maestro Fabio Quaranta, che ha per titolo “Everybody sing to the Lord!” sarà un vero e proprio viaggio dallo stretto sapore natalizio attraverso un ricco repertorio di musiche sacre e tradizionali contemporanee. Voci soliste sono Patrizia Migliore e Milena Marchetti.

Il prestigioso appuntamento è organizzato dall’associazione culturale Trame di Luoghi di Costigliole in collaborazione con il Comune e con il Bim del Varaita.

Il Coro Polifonico Monserrato è un coro a 4 voci miste nato a Borgo San Dalmazzo nel 1981 su iniziativa di alcuni amanti del canto e del loro primo direttore Giuseppe Fogliato. Il coro si dedica allo studio di brani polifonici di carattere sacro e profano con un repertorio che spazia dal periodo rinascimentale agli autori contemporanei.

L’Orchestra Fidei Donum nasce sotto la spinta di Fabio Quaranta, direttore del coro parrocchiale Fidei Donum di Roccavione, che nel 2013 unisce un gruppo di circa dieci musicisti con l’intento di formare un ensemble orchestrale che potesse accompagnare l’attività liturgica e concertistica.

L’esperienza musicale di questi primi musicisti era la più variegata e la diversa storia formativa degli stessi creò da subito i presupposti per la nascita di un ambiente di serena collaborazione, reciproco confronto, sostegno e amicizia.

Negli anni successivi, la proposta musicale (e soprattutto lo stile “umanamente e amatoriale”) che l’orchestra offriva ha incontrato il favore di molti docenti di musica della provincia di Cuneo, i quali, oltre a collaborare loro stessi, hanno coinvolto i propri allievi, inserendo lo studio delle partiture come parte integrante dei programmi accademici.

I musicisti sono negli anni aumentati e oggi chi collabora nell’orchestra proviene dai conservatori, dall’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Cuneo, dai licei musicali e dai civici istituti musicali e associazioni musicali della Provincia di Cuneo.

Dal 2016, grazie al coinvolgimento della professoressa Monica Agosto, si è ottenuta la collaborazione dell’associazione musicale “Eureka” (con sede in Roreto di Cherasco), con la partecipazione di alcuni insegnanti ed allievi delle scuole di musica dell’albese e dell’astigiano.

Collaborano con l’orchestra anche la professoressa Raffaella Bertaina (con incarichi relativi alla composizione e adattamenti strumentali) e il professor Ivo Sola (direttore dell’Associazione “Arte” di Costigliole Saluzzo).

Ingresso libero.