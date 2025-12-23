Sabato 27 dicembre l'ultimo appuntamento della stagione 2025 dell’Orchestra Alba Filarmonica

Alba Filarmonica presenta, sabato 27 dicembre alle ore 17.30, l’ultimo concerto dell’attività annuale, spaziando tra Beethoven, Mendelssohn, Brahms oltre ad alcune sorprese.

Alba Filarmonica ha proposto quest’anno una programmazione regolare con 12 concerti, alcune coproduzioni con importanti enti regionali e repertori originali dal barocco al novecento, per valorizzare l’esperienza passata e presentarsi al pubblico in un modo continuativo, una presenza stabile a beneficio del pubblico albese. Guidata da Nicola Davico, che con una continua e appassionata opera, propone l’importante repertorio sinfonico, è coadiuvata dalla presenza stabile di alcuni professionisti che accompagnano la formazione e la preparazione orchestrale. Composta principalmente da strumentisti di Alba e del territorio, attira presenze da tutta la provincia, che condividono la più sincera passione di vivere l’esperienza di fare musica d’assieme.

L’orchestra accoglie anche gli allievi dell’Istituto Musicale “Lodovico Rocca”, del Liceo Musicale “da Vinci” e quelli degli altri istituti cittadini dedicati alla formazione musicale, offrendo un naturale compendio ed una pratica d’assieme insostituibile per chi affrontare studi musicali approfonditi. L’orchestra assolve quindi ad una funzione di sostanziale importanza, raggruppando stabilmente un assieme di 35/40 elementi. Con una storia di oltre 15 anni, nel 2023 vede il suo rinnovamento e rilancio anche grazie alla collaborazione con Alba Music Festival; gode inoltre di uno specifico accordo con il Comune di Alba e ha fin da subito trovato tra i primi e sensibili sostenitori la Regione Piemonte, la Fondazione CRC, la Famija Albèisa e il Rotary Club di Alba.

Nicola Davico si diploma giovanissimo in Pianoforte con Valter Protto presso il Conservatorio di Torino e si laurea con lode in Letteratura tedesca all’Università della stessa città. Segue il corso di Direzione d’orchestra otto la direzione artistica di Sandro Gorli. Studia Musica Corale e Direzione di Coro con Sergio Pasteris e si diploma in Composizione sotto la guida di Giulio Castagnoli per proseguire gli studi all’Universität der Künste (Università delle arti) di Berlino. Nel 2009 consegue con lode la laurea di II livello in Composizione con Giuseppe Elos presso il Conservatorio di Torino. Vincitore di concorsi pianistici nazionali ed internazionali, ha all’attivo numerosi concerti solistici e collaborazioni con solisti prestigiosi. Nell’aprile 2004, all’interno della stagione di musica contemporanea Rondò, dirige nel Teatrino della Villa Reale di Monza l’orchestra da camera Divertimento Ensemble alla presenza dei compositori invitati (Yan Maresz e Pascal Dusapin). Nell’estate del 2014, all’interno di Alba Music Festival, dirige il Requiem di Mozart con l’Orchestra di Stato della Romania e i cori di Rivarolo e Casale Monferrato. Alcune sue composizioni per orchestra da camera e sinfonica sono state eseguite in sedi prestigiose (Accademia di Belle Arti di Torino, Palazzo Promotrice delle Belle Arti di Torino, Salone del Conservatorio di Torino). Tra i suoi lavori, il Diptych – Homage to F.K. gli è valso il Primo premio all’VIII Concorso Internazionale di Alice Bel Colle 2009. È stato relatore in importanti conferenze in Italia e all’estero (Lucca, Bangor, Salonicco, Vilnius, Atene, Lisbona, Tblisi, Dublino) riguardanti in particolar modo la produzione musicale moderna e contemporanea. È stato assistente di Enzo Restagno, direttore artistico del festival internazionale MITO Settembre Musica e ha tradotto dal tedesco i libri Arvo Pärt allo specchio (2004, Il Saggiatore), Musiche della Corea (2007, BMG Ricordi) e parte del volume Lachenmann – Rihm: conversazioni e scritti (2010, BMG Ricordi). Ha curato inoltre la traduzione dei testi aggiuntivi per l’allestimento speciale de La Vedova Allegra di F. Lehár (settembre 2005) presso il Teatro Regio di Torino, in collaborazione con la Volksoper di Vienna. È autore del saggio monografico Oltre - Robert Schneider e l’esplorazione dell’incomprensibile (2005, Firenze Libri - Maremmi Editori), dedicato al famoso scrittore austriaco. Il suo interesse per le culture extra-europee lo ha spinto in India, dove ha studiato le basi della musica classica indostana sotto la guida di Fr. Charles Vas. Dal 2006 al 2020 è stato insegnante di Pianoforte e Esercitazioni Orchestrali presso l’Istituto Musicale di Canale e del Roero e dal 2008 insegna Armonia, Storia della musica e Composizione presso il Civico Istituto Musicale “L. Rocca” di Alba.

Orchestra Alba Filarmonica

Violini I Francesco Abellonio, Andrea Bertino, Silvia Cavallotto, Leonardo Cerruti, Emanuele Eirale, Marco Giachino, Silvio Nada

Violini II Ginevra Albanese, Margherita Baumgartner, Elettra Cravanzola, Giulia Coppola,

Anne-Sophie Konakhina, Chiara Stupino, Eleonora Violardo

Viole Nicoletta Bono, Fulvio Bellino, Giacomo Indemini

Violoncelli Angelica Nova, Cecilia Patria, Rachele Stella

Contrabbassi Agnese Bovio, Lucia Volpe

Flauti Giulia Battaglino, Lucia Damonte, Michela Ion, Pietro Olivero

Clarinetti Francesca Matera, Davide Pezzuto

Fagotto Marco Bonardo

Corni Matteo Boglietti, Fabio Tafuni

Trombe Fausto Altare, Giulio Riolfo

Tromboni Stefano Carleo, Stefano Gallino

Percussioni Davide Rosazza