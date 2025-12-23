L’Associazione "Noi Come Te" dona all'Asl CN2 un ecografo di ultima generazione

Un gesto di grande valore simbolico e concreto per la salute delle donne e per l’intera comunità: l’Associazione Noi Come Te, realtà profondamente radicata nel territorio braidese nell’ambito oncologico, ha donato all’ASL un ecografo portatile di ultima generazione, in occasione della celebrazione dei dieci anni dalla sua costituzione, trasformando l’anniversario in un investimento concreto sulla prevenzione e sulla cura.

L’apparecchiatura, acquisita anche grazie al contributo della Fondazione CRC Cassa di Risparmio di Cuneo, è stata intitolata al ricordo di Adelaide Colombano e Sarah Tronci, due giovani donne il cui percorso di vita è stato interrotto precocemente, lasciando un segno profondo nelle loro famiglie e nella comunità. Alla cerimonia erano presenti i familiari, in un momento di profonda partecipazione emotiva: un ricordo che si trasforma in impegno, cura e attenzione per la vita, affinché la memoria diventi futuro e speranza per altre donne.

Alla cerimonia hanno preso parte le istituzioni locali e sanitarie, a testimonianza di una collaborazione solida e continuativa tra associazionismo, amministrazioni e sistema sanitario.

«Dieci anni fa siamo partiti in pochi, con tanta determinazione e un obiettivo chiaro: stare accanto alle donne nel percorso della malattia oncologica», ha dichiarato Norma Costantino, Presidente dell’Associazione Noi Come Te. «Oggi possiamo contare su oltre 300 volontari e su attività che nel tempo si sono ampliate, includendo sempre di più la prevenzione, che riteniamo fondamentale. Questa donazione rappresenta la crescita dell’associazione e la volontà di continuare a investire nella salute, nella diagnosi precoce e nella vicinanza concreta alle persone».

Il Sindaco di Bra Giovanni Fogliato ha sottolineato il valore della presenza dell’associazione sul territorio: "Noi Come Te è un presidio sociale oltre che sanitario. Ringrazio l’associazione per il lavoro quotidiano che svolge non solo sul fronte della prevenzione oncologica, in particolare verso i giovani, ma anche per le attività di socialità, come i gruppi di cammino, che rafforzano i legami e promuovono benessere. È dalla rete territoriale, fatta di istituzioni, volontariato e cittadini, che nascono risposte efficaci ai bisogni della comunità".

La Direttrice Generale dell’ASL CN2 Paola Malvasio ha espresso gratitudine per la donazione, assicurando il massimo impegno nell’utilizzo dello strumento: «Ringraziamo l’Associazione Noi Come Te per questo gesto di grande responsabilità e sensibilità. L’ecografo portatile sarà utilizzato con attenzione e competenza dal nostro staff sanitario, a supporto delle attività cliniche e di prevenzione. È fondamentale, inoltre, ricordare l’importanza dell’adesione ai programmi di screening, strumenti essenziali per la diagnosi precoce e per la tutela della salute delle donne e degli uomini».

La donazione dell’ecografo rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e sanità pubblica possa generare valore, rafforzando un modello di prevenzione, prossimità e cura costruito insieme, nel segno della memoria, della responsabilità e della fiducia reciproca.