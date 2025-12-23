All'asilo di Scarnafigi un Natale olimpico: il Bambinello nasce sulle nevi di Cortina

La bocciofila comunale di Scarnafigi si è trasformata in un originale palcoscenico natalizio, dove il Bambinello è simbolicamente nato tra le nevi olimpiche di Cortina.

È questa l’ambientazione scelta per la recita “Un Natale olimpico”, portata in scena dai bambini della Scuola dell’Infanzia, guidati e preparati con cura dalle loro insegnanti.

Davanti allo sfondo innevato di Cortina d’Ampezzo, dove si terranno le prossime Olimpiadi Invernali, i piccoli attori hanno animato una rappresentazione capace di unire il messaggio tradizionale del Natale a un’ambientazione moderna e suggestiva, conquistando il pubblico presente.

La serata si è aperta con i saluti e i ringraziamenti del presidente della Scuola dell’Infanzia Nico Testa, del sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo e del diacono Mauro Da Re, intervenuto in rappresentanza del parroco don Marco Bruno.

A seguire, l’esibizione dei bambini ha emozionato genitori, nonni e parenti, molti dei quali con gli occhi lucidi di commozione.

Dopo lo spettacolo, spazio all’estrazione dei premi della lotteria, resa possibile grazie ai doni offerti dai commercianti locali.

A sorpresa, una telefonata da Rovaniemi ha annunciato l’arrivo di “Babba Natale”, in sostituzione di Babbo Natale, strappando sorrisi e risate al pubblico prima della distribuzione dei regali ai più piccoli.

La serata si è conclusa in un clima di festa e convivialità, con un ricco rinfresco e tanta allegria, suggellando un momento di comunità e condivisione che ha saputo incarnare pienamente lo spirito del Natale.

Nel solco di questo clima di partecipazione e festa, è stato annunciato che l’Open day dell’Asilo San Vincenzo, occasione d’incontro tra famiglie, insegnanti e amministratori è in programma sabato 10 gennaio, dalle 10 alle 12, ed è rivolto ai genitori, in particolare ai rappresentanti di sezione, interessati a conoscere da vicino il progetto educativo e l’organizzazione della scuola.