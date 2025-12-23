La Piccola Orchestra del Pellico-Peano di Cuneo si esibisce in Spagna

La Piccola Orchestra del liceo Pellico-Peano (POPP) è nata tre anni fa ed è stata inizialmente diretta dal professor Francesco Gaddi. A partire dall’anno scolastico 2024/2025 la direzione è passata a Francesco Pellegrino, insegnante di inglese nell'istituto, ma soprattutto direttore d'orchestra con un curriculum di rilievo: nel campo della direzione e della composizione vanta esperienze internazionali e collaborazioni con importanti orchestre e teatri europei.

Il Liceo Classico e Scientifico è riuscito in questi giorni a portare nove studenti musicisti in Spagna, offrendo loro l’opportunità di suonare e visitare Barcellona, capoluogo della Catalogna. L'esperienza rientra nei progetti Erasmus proposti dalla scuola, che hanno già coinvolto negli anni più di 250 studenti e 20 docenti, permettendo loro di vivere un'esperienza formativa all’estero in diverse nazioni come Irlanda, Spagna, Grecia, Polonia e Francia.

Il viaggio è iniziato mercoledì 17 dicembre, con la partenza dell'ensemble degli studenti verso la Spagna. Durante il primo giorno i ragazzi hanno visitato l’Institut Celesti Bellera di Granollers, una scuola situata in un quartiere popolare della città, che ha permesso ai liceali cuneesi di toccare con mano le differenze rispetto al proprio istituto. Nella scuola spagnola, brevi frasi musicali sostituiscono le campanelle durante i cambi d'ora e gli intervalli, mentre il rapporto tra insegnanti e studenti è informale, basato sul "tu". Nonostante queste peculiarità, il Liceo Classico e Scientifico di Cuneo non ha nulla da invidiare: quest'anno è stato riconfermato sul podio nella classifica delle migliori scuole della provincia.

Molto stimolante per gli studenti del Pellico-Peano è stato anche il confronto diretto con i coetanei spagnoli.

Nella mattinata di giovedì, sempre all’Institut Celesti Bellera, si è svolto il primo concerto all’estero della piccola orchestra. Un’ora e mezza di musica, suddivisa in tre tempi, ciascuno condiviso tra la POPP e una delle tre band della scuola spagnola, che si sono esibite una per ciascun tempo.

I gruppi musicali spagnoli erano divisi per annate e hanno portato un repertorio decisamente differente dai ragazzi della Granda: gli studenti della scuola hanno potuto assistere a un concerto che era un mash-up tra musica moderna e classica. Alla fine di un tempo è stato proposto Samba do Brasil da parte degli spagnoli, ai quali si sono aggiunti alcuni membri della POPP per suonare un brano che ha ribadito ancora una volta un messaggio importante: la musica unisce.

Il giorno successivo è stato nuovamente dedicato ad attività musicale da parte della POPP, che ha potuto esibirsi in una scuola primaria, sempre a Granollers.

Durante le due giornate di musica, gli studenti spagnoli hanno potuto apprezzare un repertorio di alto livello, particolarmente notevole per un'orchestra di un liceo classico e scientifico.

I brani eseguiti sono stati la Danza Ungherese (J.Brahms), Danza Slava op.46 n°8 (A. Dvorak), An die Musik e Serenata (Standchen) di Schubert, Intermezzo dall’opera "Suor Angelica” di Puccini, America (L.Bernstein) e tra brani natalizi: We wish you a Merry Christmas, Stille Nacht e Deck the Hall.

I musicisti della POPP che si sono esibiti sono Angelica Bernardi al flauto, Febe Fracchia al clarinetto, Francesco Ribero, Tommaso Puggioni e Giacomo Bernardi alle trombe, Anna Botta al pianoforte, Andrea Picollo alle percussioni, Eliza Chelaru al violino e Miriam Corso al violoncello.

Nei momenti liberi, gli studenti hanno potuto visitare alcuni dei luoghi simbolo della Catalogna, come la Sagrada Familia e il Museo Nazionale di Barcellona.

