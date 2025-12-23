Doni e auguri: il Moto Club Alba ha incontrato i responsabili dell'associazione “Il Coccio e la Tela”

Lunedì 22 dicembre una delegazione del Moto Club Alba ha incontrato i responsabili de “Il Coccio e la Tela”, associazione onlus che si occupa di persone "meno fortunate".
Il Club, per l’occasione, come già fatto in altre circostanze a beneficio di altre associazione del territorio, ha consegnato un carrello e altri accessori per le pulizie, materiale molto utile nella struttura.
Al termine delle consegne foto di rito e auguri a tutti per un sereno Natale e un buon anno nuovo.
Il MOTO CLUB ALBA augura a tutti BUONE FESTE!!!