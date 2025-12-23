CICLISMO / Chiusura di 2025 all'insegna delle novità per il Vigor Cycling Piasco

Il ciclismo agonistico è a riposo da tempo e il fine anno imminente, ma per il Vigor Cycling presieduto da Claudio e Silvio Mattio, non mancano ugualmente le novità.

La prima. Il sodalizio sta gettando le basi per l'organizzazione di una gara ciclistica della categoria juniores che si svolgerebbe a Saluzzo il 2 giugno 2026. Si tratterà di un memorial intitolato ad Alberto Giaccardi, ex corridore del sodalizio cuneese, disegnato sulla distanza di 126 chilometri con finale in salita. Una corsa inedita e impegnativa, che contribuirebbe oltretutto, a rafforzare il calendario piemontese della categoria.

La seconda. Domenico Cirlincione, 22enne figlio del direttore sportivo Salvatore, che quest'anno ha concluso la propria carriera sulla due ruote, peraltro incassando una bella vittoria nella classica per elite e under 23 a Montecassiano nelle Marche, metterà a disposizione dei team la preziosa esperienza accumulata in tante stagioni di attività agonistica, agendo da supporto ai vari tecnici delle formazioni.

Guardando al futuro, da segnalare invece che il nuovo anno si aprirà con positive premesse per la società di Piasco, poichè il 10 gennaio prossimo in occasione dell'annuale premiazione della categoria Giovanissimi a Cuneo da parte del Comitato Provinciale FCI, saranno assegnati riconoscimenti anche a numerosi ciclisti in erba della Vigor Cycling, ovvero Ambra e Aurora Balbis, Samuele Barale, Elia Carpani, Seojun Cocco, Simone Giolitti, Annalisa e Fabio Giordano, Giosuè Mauro, Christian Quaranta, Filippo Rinaudo e Pietro Borello.

Infine, in attesa dell'ultimo atto ufficiale dell'intensa e brillante stagione ciclistica della società, previsto domani 24 vigilia di Natale con la consueta pedalata di gruppo fino a Lemma, da segnalare l'evento di sabato scorso denominato "Natale al Vej". Nella circostanza, sotto la regia del gruppo dei VP Trails e della Cicli Mattio, si è tenuto un allenamento/incontro concluso fra strade sterrate, e sentieri, a San Bernardo del Vecchio. Qui i dodici atleti presenti, tra i quali la new entry Davide Avidano, hanno festeggiato l'arrivo del Natale consumando un ristoro a base di polenta, salsiccia e dolci, condito da tanta allegria. Il prossimo appuntamento è ora previsto in occasione del ritiro collegiale dal 3 al 5 gennaio 2026 a San Bartolomeo in Liguria.

Nel frattempo la società Vigor Cycling Team Piasco coglie l'occasione per augurare buone feste natalizie e di fine anno a tutti.