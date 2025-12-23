 / Sport

Sport | 23 dicembre 2025, 16:19

SCI DI FONDO / Martino Carollo tra gli azzurri convocati per il Tour de Ski

Ventesima edizione della manifestazione in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio

SCI DI FONDO / Martino Carollo tra gli azzurri convocati per il Tour de Ski

Sono ventuno (undici uomini e dieci donne) i convocati dal responsabile tecnico Markus Kramer per la ventesima edizione del Tour de Ski, in programma da domenica 28 dicembre a domenica 4 gennaio, che si disputerà interamente in Italia con sette gare fra Dobbiaco e Val di Fiemme.

In campo maschile gareggeranno Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò e Francesco De Fabiani, fra le donne impegnate Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena.

La partenza è fissata dall’Alto Adige con una sprint in tecnica libera il 28 dicembre, seguita il giorno successivo da una 10 km in tecnica classica. martedì 30 dicembre è previsto il primo giorno di riposo, poi toccherà mercoledì 31 dicembre ad una 5 km in tecnica libera con partenza a massa, mentre giovedì 1 gennaio si disputerà una 20 km in tecnica classica a inseguimento. Venerdì 2 gennaio trasferimento in Fiemme, dove sabato 3 gennaio si apre il gran finale con una sprint in tecnica classica, che anticipa la salita del Cermis, per 10 km di puro spettacolo in tecnica libera.

fisi

