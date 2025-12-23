Club Scherma Associati: buoni risultati nella seconda prova regionale per le categorie cadetti-giovani di spada

Il 20 e il 21 dicembre, presso il polo fieristico di Casale Monferrato, si è svolta la seconda prova regionale per le categorie cadetti-giovani di spada maschile e femminile.

Il Club Scherma Associati ha partecipato a quest’ultima gara del 2025 con una compagine di spadisti e spadiste composta da: Francesco Ascione, Alessandro Boero, Vittorio Girotti, Federico Rabasco, Andrea Cossutti, Fabio Mustacciu, Gabriele Maggi, Riccardo Ghirotto, Aurora Rivata e Annachiara Allara.

Nella complessità della competizione, dovuta all’alto livello tecnico dei partecipanti, il club ha ben figurato nelle fasi a gironi che nelle eliminatorie dirette; da segnalare la buona prestazione dell’albese Girotti che chiude in settima posizione nella categoria “Giovani”; sale sul podio, riceve la medaglia e si qualifica, assieme al concittadino Rabasco, per la futura prova Nazionale di Legnano prevista per metà gennaio.

Presente lo staff tecnico al completo formato dal M° Fabio Piccardi coadiuvato dagli Istruttori Ivan Sartoris, Giuliano Pasqua e Alessandro Mandarini.