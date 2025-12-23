Grande successo per la Christmas Karate Cup a Mondovì: brillano gli atleti della Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D.

Mondovì ha ospitato domenica 21 dicembre, presso il Palamanera, la prima edizione della Christmas Karate Cup, competizione provinciale che ha richiamato circa 200 atleti provenienti da diverse società del territorio. Una giornata intensa e ricca di emozioni, che ha visto protagonisti al mattino i karateka delle categorie giovanili e, nel pomeriggio, gli atleti agonisti e master. Tutti si sono cimentati nelle due specialità previste: kata (forme) e kumite (combattimento).

Tra le società partecipanti, ottima la prestazione della Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D., che ha portato a casa risultati di rilievo grazie all’impegno e alla determinazione dei propri atleti. La squadra cavallermaggiorese ha conquistato un medagliere di tutto rispetto:

2 primi posti:

STOPPA Niccolò – kata

MAHFOUDI Nadir – kumite

1 secondo posto:

SPERTINO Ettore – kumite

6 terzi posti:

BONINO Matilde – kata + kumite

BONINO Walter – kumite

DI MARTINO Giada – kata

GENTILE Sofia – kumite

SPERTINO Ettore – kata

Da segnalare anche gli ottimi quarti posti ottenuti da Elisa Allocco, Michele Bonino, Matilde Bori e Mirko Mastrorillo, che hanno sfiorato il podio con prove di grande carattere. Un plauso speciale va inoltre a tutti gli altri giovani atleti della società, molti dei quali alla loro prima esperienza in gara, che hanno affrontato la competizione con coraggio, disciplina e spirito sportivo.

La Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D. rivolge un sentito ringraziamento ai Maestri, agli addetti ai tavoli, ai genitori e a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento. Un riconoscimento particolare va al Maestro Rossi e a sua moglie Paola, organizzatori della manifestazione, e al Maestro Tomatis, Responsabile Provinciale, per l’impegno profuso nella promozione del karate sul territorio.

In un clima di festa e condivisione, il direttivo della Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D. augura buone feste a tutte le palestre partecipanti.