Judo Cuneo: podio prestigioso per Gianluca Sanna ai campionati italiani assoluti A1

Altro prestigioso podio per l'ASD Judo Cuneo nonostante lasci un pizzico d'amaro in bocca al combo sportivo cuneese che competizione dopo competizione ha sinora macinato risultati decisamente soddisfacenti.

Lo scorso 13/14 dicembre si sono infatti svolti i campionati italiani Assoluti A1 di Judo presso il prestigioso PalaPellicone di Ostia. Nel tempio italiano delle arti marziali erano presenti 294 atleti giunti da tutto lo stivale per contendersi i massimi titoli di questa disciplina.

L'ASD Judo Cuneo gareggiava nella classe esordienti B (14-15anni), categoria -66kg, col pluripremiato Gianluca Sanna, decisamente determinato a conquistare il gradino più alto del podio. Purtroppo, dopo un'aspra semifinale caratterizzata anche da alcune opinabili scelte arbitrali, si è dovuto accontentare del terzo posto.

Si tratta comunque di un ottimo piazzamento, frutto della collaborazione di tutta la squadra di judoka cuneesi e del supporto della famiglia che ha accompagnato Gianluca in questo percorso diretto dal maestro Maurilio Rapisarda, insieme agli allenatori Davide Bersezio, Sergio Frandino e Alessio Lilliu.

Un meritato plauso anche a Giacomo Bersezio che dopo una seria e costante progressione agonistica ha raggiunto l'ambito traguardo di cintura nera primo Dan.

L'ASD Judo Cuneo ringrazia infine Saverio Rosso per i dettagliati e preziosi resoconti inerenti le attività dell'associazione.