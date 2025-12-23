L’Accademia Scherma Alba brilla a Casale Monferrato: doppio podio e doppia qualifica alla fase nazionale

Nello scorso weekend si è svolta a Casale Monferrato la seconda prova di qualifica regionale cadetti (anni 2011-2010-2009) e giovani (anni 2008-2007-2006) di scherma.

L’Accademia Scherma Alba vi ha partecipato con 5 atleti: Gianmaria Alessandria, Lorenzo Giachino e Virginia Torchio per la categoria Cadetti; Leonardo Di Muro, Lorenzo Giachino, Virginia Torchio e Gabriele Zorgnotto per quella Giovani.

Tutti gli atleti, tra i quali Lorenzo e Gianmaria alla loro prima esperienza in questa categoria, hanno ben figurato in una gara dall’alto livello tecnico.

Tra loro, però, spicca la performance di Virginia (anno 2009) che, nella giornata di sabato, nella gara della sua categoria, cadette, ha collezionato una serie di ottimi assalti nei gironi, vincendone 5 su 6 totali, risultando quarta nella classifica generale su 41 atlete partecipanti. Ha proseguito poi imbattuta nella fase delle dirette fino alla finale dove si è arresa solo alla campionessa regionale Diletta Freguglia della Pro Novara Scherma. Ha conquistato, così, un ottimo secondo posto, confermando anche questa volta la qualifica alla fase Nazionale che si svolgerà a Legnano a metà gennaio.

Nella giornata di domenica Virginia è scesa nuovamente in pedana anche nella categoria Giovani dove, dopo una fase a gironi che l’ha vista più in difficoltà, ha superato brillantemente le dirette fermandosi solo ai quarti di finale e chiudendo così la gara all’8° posto, staccando, anche in questa categoria, il pass per la fase Nazionale.

Complimenti a tutti gli atleti e i tecnici che li hanno seguiti: il Maestro Alessandro Tosoni e l’Istruttrice Anna Giretti.

L’Accademia Scherma Alba conclude così un dicembre che ha visto i propri atleti impegnati in gara tutti i weekend con risultati in costante crescita e si prepara ad affrontare la ripresa nel nuovo anno ancora più motivati.