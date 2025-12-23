L’Associazione Ornitologica Cuneese vola alto ai Campionati Italiani

Proseguono i brillanti risultati conquistati dagli allevatori dell’Associazione Ornitologica Cuneese, già conseguiti alla precedente 1^ Mostra Internazionale delle Alpi Marittime, svoltasi in Farigliano, anche grazie al contributo elargito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

14 Titoli Italiani, 10 secondi posti e 9 terzi posti conseguiti dagli appartenenti all’A.O.C. al 56° Campionato Italiano di Ornitologia che quest’anno si è svolto a Parma, in Emilia.

Alla rinomata manifestazione erano presenti quasi 12.000 amici alati tra canarini, indigeni, esotici e pappagalli, nati in ambiente domestico e provenienti da tutt’talia, suddivisi nelle varie razze e facenti parte delle varie categorie a concorso inglobate nelle sezioni:

Canarini da canto (selezionati per le doti canore e gareggiano per la qualità del canto)

Canarini di colore (selezionati per il loro colore e disegno del piumaggio)

Canarini di forma e posizione (selezionati per le loro forme e posizioni)

Estrildidi, Fringillidi, Ibridi (raggruppa uccelli esotici e fringillidi)

Ondulati (conosciuti al grande pubblico come cocorite)

Psittacidi (raggruppa tutti i tipi di pappagalli)

Alla competizione hanno potuto prendere parte solo soggetti muniti di anello di identificazione e provenienti da allevamento in cattività da tantissime generazioni tanto da presentare colorazioni, forme e posizioni selezionate dall’uomo.

L’Associazione Ornitologica Cuneese è rientrata a Cuneo con ben 33 medaglie conseguite, 4 in più rispetto al 2024, nelle varie categorie a concorso:

Canarini di Colore

Castagna Osvaldo con 1 titolo Italiano,

Serranò Luca con 2 titoli Italiani

Stralla Fiorenzo con 1 secondo posto ed 1 terzo posto,

Verista Marco con 1 terzo posto

Canarini di Forma e Posizione

Reinaudo Sergio con 2 titoli italiani, 3 secondi posti e 2 terzi posti,

Ventre Vito (presidente dell’A.O.C.) con 2 titoli italiani, 1 secondo posto e 2 terzi posti,

Beltrando Andrea con 1 titolo italiano,

Fornero Franco con 3 titoli Italiani,

Milanesio Silvano con 1 secondo posto

Psittacidi

Maccario Paolo con 2 titoli italiani, 1 secondo ed 1 terzo posto,

Pellegrino Gianfranco con 1 secondo posto ed 1 terzo posto,

Marchisio Davide con 1 titolo Italiano, 2 secondi posti ed 1 terzo posto.

Grazie all’impegno dei soci che, dopo tanti sacrifici durante l’anno, per garantire un eccellente benessere animale che consenta ai propri beniamini di essere in forma smagliante, accompagnato da grande perizia nella loro selezione di allevamento, Cuneo ha ben figurato anche in ambito ornitologico.

’Associazione Ornitologica Cuneese con sede in Fraz. Ronchi presso l’area M.I.A.C. raggruppa gli allevatori della Provincia ed è sempre pronta ad aiutare i propri iscritti nel loro percorso di allevamento. Per eventuali richieste d’informazioni aoc.cuneo@gmail.com.