VOLLEY A1F / Honda Cuneo Granda Volley cede alle campionesse del mondo: Scandicci batte le Gatte

La Honda Cuneo Granda Volley esce sconfitta per 3-0 nella sfida contro le Campionesse del Mondo della Savino Del Bene Scandicci: al Pala Big Mat le toscane si impongono in tre set, dopo che le Gatte sono riuscite a trascinare ai vantaggi solo il secondo parziale.

1° set

Parte forte Scandicci in avvio: 8-3. Dopodiché le Gatte provano a rientrare, arrivando sul -2, ma le toscane cambiano marcia: 16-11. Nel finale le Campionesse del Mondo spingono forte sul gas, chiudendo il parziale sul 25-15.

2° set

Partenza simile al primo set: Scandicci avanti 8-3. Tuttavia nel cuore del parziale le Gatte iniziano l’operazione rimonta, recuperando fino al 16-14. Quindi il finale di set è agonico: nessuna delle due squadre riesce a chiudere i giochi, finché le padrone di casa non trovano il break decisivo (27-25).

3° set

Il terzo set è ad appannaggio delle padrone di casa, che partono di nuovo benissimo: 8-2. Nel cuore del parziale Scandicci allunga, senza girarsi più indietro (16-8), prima di chiudere il set (25-13) e la partita (3-0).

"Siamo partite un po’ male, magari non con il piede giusto, ma fa parte dello sport – ha commentato Bintu Diop ai microfoni di VBTV – L’unica cosa che dobbiamo fare è tornare in palestra e lavorare bene, perché lo stiamo facendo. Oggi non siamo riuscite a mostrare quanto di buono facciamo in allenamento. Ora abbiamo uno scontro importante in casa e faremo vedere la nostra vera pallavolo”.

Savino Del Bene Scandicci 3-0 Honda Cuneo Granda Volley (25-15, 27-25, 25-13)

Honda Cuneo Granda Volley: Allaoui (1), Diop (12), Pucelj (7), Pritchard (5), Keene (5), Cecconello (8), Bardaro (L)

Entrate: Signorile, Magnani, Koulisiani, Rivero

Non entrate: Atamah, Marring (L)

MVP: Kate Antropova (Savino Del Bene Scandicci)