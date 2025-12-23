 / 

Borgo San Dalmazzo, variazioni al servizio di raccolta rifiuti durante le festività natalizie

Nelle giornate di giovedì 25 dicembre (Natale) e giovedì 1° gennaio (Capodanno) il servizio non sarà effettuato. Le raccolte previste in tali date saranno recuperate rispettivamente domenica 28 dicembre e domenica 4 gennaio 2026

Il Consorzio Ecologico Cuneese informa che, in occasione delle festività natalizie, il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta subirà alcune modifiche.

Nelle giornate di giovedì 25 dicembre (Natale) e giovedì 1° gennaio (Capodanno) il servizio non sarà effettuato. Le raccolte previste in tali date saranno recuperate rispettivamente domenica 28 dicembre e domenica 4 gennaio 2026.

Si comunica inoltre che tutti i Centri di Raccolta CEC resteranno chiusi nelle ore pomeridiane di mercoledì 24 dicembre e mercoledì 31 dicembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CEC - Consorzio Ecologico Cuneese.


 

