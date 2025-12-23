L'Arabia Saudita 'riscopre' la neve, primi fiocchi dopo 30 anni

(Adnkronos) -

Neve in Arabia Saudita. Trent'anni dopo l'ultima volta, il Medio Oriente torna a imbiancarsi con fiocchi di neve a coprire persino il deserto saudita. È successo negli scorsi giorni nella parte nord del Paese, sulle catene montuose nella provincia di Tabuk. Trojena, una destinazione turistica di montagna tuttora in costruzione a Neom e che raggiunge circa 2.600 metri, era completamente ricoperta di neve.

Uno spettacolo che non si vede spesso in Arabia Saudita e che ha subito regalato immagini suggestive. Nevicate si sono verificate anche in altre località del Paese, in particolare attorno alla città di Hail e in altre regioni in cui le temperature sono scese sotto lo zero nelle prime ore del mattino, favorendo così le nevicate.

Secondo il Centro nazionale di meteorologia (NCM), nevicate sono state osservate anche ad Al-Majmaah e Al-Ghat, a nord di Riad, dove la neve si è depositata su aree aperte e terreni elevati. Hussein Al-Qahtani, portavoce ufficiale dell'NCM, ha affermato che le (insolite) condizioni meteo sono state causate da una massa d'aria fredda che si è spinta verso le regioni centrali e settentrionali, interagendo con le nuvole cariche di pioggia.