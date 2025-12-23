 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 23 dicembre 2025, 11:10

Love Again vince la sfida degli ascolti. Oltre 4.8 milioni di spettatori per La Ruota

Love Again vince la sfida degli ascolti. Oltre 4.8 milioni di spettatori per La Ruota

(Adnkronos) - E' Rai1 con 'Love Again', a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 22 dicembre 2025. Il film con Celine Dion ha tenuto davanti allo schermo 2.218.000 spettatori, totalizzando il 13.4% di share. Secondo posto per Canale5 con 'Io Sono Farah', che ieri è stato la scelta di 2.135.000 spettatori per uno share del 12.8%. Terza sul podio del prime time Italia1, che ieri trasmetteva la 'Supercoppa Italiana Live': è stata vista da 1.631.000 spettatori con il 9.7% di share. 

Rai3, con 'Tutti insieme appassionatamente', ha incollato davanti al video 911.000 spettatori registrando il 5.9% di share, mentre Rai2, con 'Formidabile Discoring', è stato scelto da 854.000 spettatori (share al 5.8%). Su Rete4, 'Quarta Repubblica' è stato la scelta di 834.000 spettatori per il 6.7%, mentre La7 con 'La Torre di Babele' ha ottenuto un ascolto medio di 634.000 spettatori e il 3.4% di share. 

Nell'access prime time, Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' ha tenuto davanti allo schermo 4.882.000 spettatori pari al 23.3% di share, mentre su Rai1 'Affari Tuoi' è stato la scelta di 4.358.000 spettatori, con uno share del 20.7%. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium