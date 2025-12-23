VOLLEY A1F / Stasera Cuneo sfida la corazzata Scandicci. Allaoui: "Sarà importante per prepararsi contro Monviso"

Continua il tour de force pre natalizio della Honda Cuneo Granda Volley, che oggi torna in campo per un altro appuntamento stellare. Dopo aver affrontato le campionesse dell'Imoco, questa sera infatti le Gatte scenderanno in campo per vedersela con la Savino Del Bene Scandicci allenata da Gaspari.

All'andata erano state le Gatte a conquistare l'intera posta in palio, compiendo una vera e propria impresa sportiva. In appena 3 set le biancorosse erano riuscite a imporre ritmo e gioco, senza dare tempo alle ospiti di reagire, aggiudicandosi 3 punti pesantissimi e infiammando i tifosi cuneesi. Una vittoria che le aveva proiettato altissime in classifica e portato alle stelle fiducia ed entusiasmo.

Sembra passato tanto da quel 15 ottobre e dopo 15 giornate disputate la fotografia del campionato è più nitida, con Scandicci ancorata saldamente al secondo posto con 37 punti, a pari merito con Novara e Milano a -3 a inseguire.

Le Gatte sono invece invischiate nella bagarre di bassa classifica. Per loro 14 punti e decimo posto, a -2 da Bergamo e Macerata. Sotto di loro, situazione più accesa che mai, con Firenze a 13, Monviso a 12, Perugia a 11 e Consolini a 10, dopo che ha strappato 3 punti preziosissimi a Bergamo nell'ultimo turno, tornando in vita e rimettendosi in corsa.

Tre punti li ha presi anche Scandicci, imponendosi in tre set contro Perugia, oltre che al titolo di Campionesse del Mondiale per Club ottenuto superando per 3-0 Conegliano. Proprio le Pantere sono state le avversarie delle cuneesi nell'ultima giornata. Per le Gatte nessun punto, ma una bella prestazione nel primo e nel terzo set, in cui è servita la classe di Haak per chiudere set e partita.

Una partita giocata con tanta intensità, la stessa che aveva caratterizzato la bella rimonta e vittoria contro Macerata, e che lascia ben sperare per il futuro.

Tra le protagoniste del match, la giovane palleggiatrice classe 2006 Safa Allaoui, partita titolare con Signorile lasciata ancora a riposo precauzionale dopo la storta presa nell'ultimo turno. Per lei 3 punti, con 2 tocchi di seconda vincenti e 1 muro.

"Giocare da titolare contro Conegliano è stata un’emozione fortissima. Parliamo della squadra più forte del mondo. Scendere in campo davanti al nostro pubblico, sentire il loro sostegno e vivere quella partita da protagonista è stato qualcosa di speciale, che mi porterò dietro a lungo. È stata una grande responsabilità ma anche una spinta enorme a dare il massimo su ogni pallone" ha commentato.

"Contro le Pantere per alcuni tratti della partita siamo riuscite a dimostrare il nostro gioco nonostante il grande avversario dall’altra parte . Questo è sicuramente l’aspetto più positivo: l’atteggiamento, il coraggio e la capacità di rimanere dentro la partita senza farci intimorire. Abbiamo fatto bene in alcune fasi di cambio palla e in difesa, ma c’è ancora da lavorare sulla continuità e sulla gestione dei momenti chiave, soprattutto quando loro alzano il livello e non perdonano nulla".

E sul match di stasera contro Scandicci: "Ora ci aspetta Scandicci, una squadra di altissimo livello. All’andata era stata una vera impresa e sappiamo che sarà ancora più difficile. Stiamo preparando la partita con grande attenzione, curando i dettagli e cercando di mettere in campo la stessa determinazione".

"In particolare lavoreremo su muro-difesa, sulla fase break e sulla continuità del nostro gioco. Tutto questo è fondamentale anche in vista del derby con Monviso, che per noi ha un valore speciale. Vogliamo arrivarci pronte, con maggiore solidità e consapevolezza, per giocarci la partita fino in fondo".

Per le Gatte dunque impegno stellare in trasferta contro le toscane, poi breve pausa natalizia e Boxing Day in casa per il derby contro Monviso. Prima però, testa a questa sera.

Appuntamento quindi alle 20:30. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.