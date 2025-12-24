PLD Cuneo, “alternativi ai due poli ma aperti al dialogo con Azione”

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile direttore,

in riferimento all’articolo pubblicato da TargatoCN sul dialogo tra Azione e Italia Viva a Cuneo, riteniamo utile chiarire alcuni aspetti del quadro politico attuale.



Dall’esperienza di Orizzonti Liberali è nato nel 2025 il Partito Liberaldemocratico (PLD), un nuovo soggetto politico nazionale che si propone di costruire un’alternativa ai due poli tradizionali. I primi sondaggi collocano il PLD attorno all’1,6%, un segnale incoraggiante per una forza politica giovane ma già riconoscibile.

A livello nazionale è in corso un percorso di dialogo e costruzione di un’alleanza con Azione, basato su una visione riformista, liberale ed europeista. Non si tratta di riproporre vecchi schemi, ma di offrire una proposta politica diversa a chi non si riconosce nella contrapposizione attuale.

Sul piano locale, il PLD si è appena strutturato con il congresso provinciale. In questa fase riteniamo fondamentale mantenere un approccio aperto e coerente con la nostra linea: essere alternativi ai due poli e disponibili al confronto con le esperienze civiche, come il polo civico, e con tutte le forze che non si riconoscono in una contrapposizione forzata.

Il nostro obiettivo resta quello di costruire, anche nei territori, una proposta politica credibile, pragmatica e capace di rispondere ai bisogni concreti delle comunità, dandoci come obbiettivo principale le elezioni 2027.

Il Segretario Provinciale del PLD Cuneo Marco Anselmo

Il Vicesegretario Provinciale del PLD Cuneo Francesco Hellmann

La Direzione Provinciale del PLD Cuneo