AUGURI IN CUCINA / Davide Palluda: "Per Natale fate la pasta ripiena, sarà un atto d'amore" [VIDEO]

Da "All'Enoteca" di Canale d'Alba arriva un messaggio di Natale che va dritto al cuore della tradizione culinaria. Lo chef Davide Palluda ha scelto di rivolgere i suoi auguri ai lettori con un invito speciale: preparare la pasta ripiena per le feste, anche se non sarà perfetta. "Richiede tanto lavoro, ma sarà sicuramente un atto d'amore", sottolinea lo chef, che per il 2025 auspica un ritorno ai fornelli da parte dei cuochi, lontano dai riflettori di talk show e social media.

Il videomessaggio di auguri dello chef Palluda si inserisce nell'iniziativa promossa da TargatoCn e La Voce di Alba (gruppo More News) in occasione del recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'Umanità. Una selezione di ambasciatori della gastronomia locale ha scelto di celebrare questo traguardo condividendo con i lettori le proprie ricette del cuore e gli auguri per le feste. Un messaggio che celebra la cucina come un gesto di cura e tradizione, ricordando che la vera essenza della gastronomia risiede nell'amore con cui si preparano i piatti. Buone feste a tutti!

