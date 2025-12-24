AUGURI IN CUCINA / La Locanda del Falco celebra il Natale con la tradizione piemontese [VIDEO]

Dalla cucina della Locanda del Falco di Valdieri arrivano gli auguri di Buon Natale di Alessandro e Luca, che per l'occasione hanno deciso di condividere con i lettori uno dei segreti più preziosi della loro tradizione culinaria. Non solo auguri, ma anche un vero e proprio regalo gastronomico: la ricetta del cuore che ogni anno porta sulla tavola natalizia il sapore autentico delle vallate cuneesi.

Il videomessaggio della Locanda del Falco si inserisce nell'iniziativa promossa da TargatoCn e La Voce di Alba (gruppo More News) in occasione del recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'Umanità. Una selezione di ambasciatori della gastronomia locale ha scelto di celebrare questo traguardo condividendo con i lettori le proprie ricette del cuore e gli auguri per le feste.

"I ravioli di cappone di Morozzo sono la nostra specialità per il pranzo di Natale", racconta lo chef Luca. "Li prepariamo rigorosamente a mano con la nostra pasta fresca. Il cappone viene fatto bollire a lungo, poi viene disossato e trasformato in un ripieno ricco e delicato". La preparazione si completa con una doppia cottura che esalta ogni sfumatura di sapore: prima nel brodo di cappone ristretto, poi saltati in padella per la mantecatura finale. Un piatto che racchiude ore di lavoro, passione artigianale e l'essenza della cucina piemontese più autentica.

